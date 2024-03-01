Сюжет Sherwood Gold

Как-то раз через Шервудский лес шел монах, которого встретило братство Робин Гуда. Конечно, благородный разбойник не стал его обижать. Более того, они разговорились – так Робин Гуд узнал, что скоро в замке состоится турнир «Золото Шервуда», в котором будут участвовать самые искусные лучники графства. Участники поборются за мешочек золота, который победителю собственноручно вручит дочь графини. К тому же, говорят, будто юная особа не прочь подарить кому-нибудь и себя – вроде бы она уже не раз проделывала такое, однако свидетелей, которые могли бы это подтвердить, к сожалению, найти не удалось.

Робин Гуд был не прочь заполучить оба приза, но девица Мариан, прятавшаяся с ним в лесах и приходившаяся ему почти супругой, оказалась категорически против! Зная, насколько хорошо ее возлюбленный владеет луком, она догадывалась, кому графиня захочет преподнести вторую награду. Мариан заставила Робин Гуда пообещать, что тот возьмет золото и вернется в лес, минуя графский шатер и сеновал, где его может поджидать похотливая кое-кто.

До турнира оставалась пара дней. Робин Гуд решил немного попрактиковаться и попросил одного из членов братства помочь ему. Хозяин Шервудского леса дал ему соловьиное гнездо, в котором лежало яйцо, и птицу – ее он посадил на руку помощнику и приказал стоять смирно. Естественно, разбойнику было страшновато, когда рядом просвистели две стрелы, но Робин Гуд никогда не промахивался, поэтому бояться было нечего! Ну, кроме того раза, когда братство похитило три бочки крепкого эля из обоза, принадлежавшего шерифу... зато теперь тот парень выглядит еще внушительнее из-за повязки на правом глазу!

Наступил день турнира. Робин Гуд прибыл на место вместе с остальными участниками, прикрыв слишком известную физиономию капюшоном. К счастью, шерифа на турнире не было, поэтому он мог не бояться встречи со своим злейшим врагом. Глашатай объявил о начале турнира, и участники достали луки, чтобы порадовать зрителей искусной стрельбой.

Лучники выпускали стрелы одну за другой, поражая самые сложные цели! Среди них было много отличных стрелков, которые мастерски владели луком, но все равно даже самые лучшие не могли сравниться с Робин Гудом. Между тем в толпе поползли слухи – кажется, кто-то узнал его, и все остальные засуетились. Более того, до ушей Робин Гуда долетела чья-то просьба послать за шерифом!

Тут как раз у участников закончились стрелы. Судьи подсчитали количество очков, которые набрали лучники, и объявили победителя – им оказался Робин Гуд! Рыжеволосая дочь графини лично вручила ему мешочек золота, перевязанный веревкой, и подмигнула, предлагая получить еще одну награду. Увы, самый искусный стрелок графства помнил о своем обещании хранить верность девице Мариан, а он не бросал слов на ветер! Ему пришлось откланяться и поспешить обратно в лес, тем более, люди шерифа уже приближались.

Робин Гуд вскочил на первого попавшегося коня и припустил галопом до самого дома. Солдаты шерифа пытались догнать победителя, но, к счастью, тот оказался слишком быстрым.

Мастер стрельбы из лука привез золото домой. Несмотря на протесты девицы Мариан, он собирался раздать награду бедным. Ну что ж поделать, Робин Гуд – он такой! Но все же лучше быть наивным благодетелем, чем злодеем-шерифом, которого за глаза проклинает каждый второй крестьянин.