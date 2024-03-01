Сюжет Story of Jarptitsa

Вот и сказочка подоспела про Жар-птицу волшебную, да с перьями огненными! Однажды царский стрелец шел по полю, неведомо зачем. Кто ж его знает, чего там понадобилось добру молодцу…

И нашел стрелец перо огненное, которое из хвоста Жар-птицы выпало. Конь, рядом с ним шедший, жевать траву перестал, да упрашивать стал, мол, бросил бы ты его, хозяин, пока горя не хлебнул. А тот не послушал умного совета! Поднял перо огненное и понес царю в дар поднести, надеясь, получить благосклонность и повышение по службе.

Только прав конь оказался! Царь как увидел перо дивное, приказал всю Жар-птицу найти, а коли не справится, так и голова с плеч… пожурил конь стрельца, да чего уж теперь поделать. Подсказал ему, как птицу волшебную изловить: свежую пшеницу раскидать по полю надо – она прилетит клевать, тут ее и хвать!

Так они и сделали. Ночью Жар-птица прилетела, села зерен поклевать, да тут ее конь как прижал копытом! Стрелец в клетку ее запихал, и дверцу закрыл. Пойманная птица возмущалась-возмущалась, но все без толку – ловец добычу царю понес, игнорируя тирады гневные, руганью отборной сдобренные.

Значит, вручили они дар. Царь посмотрел, покивал и говорит, мол, хочу я жениться, так ты пойди, да найди мне красавицу Василису! А не сможешь – и тебя, и коня твоего скормлю псам шелудивым!

Конь снова упрекнул стрельца в неблагоразумии, однако делать было нечего. Перед тем как отправиться на поиски невесты, царский гонец попросил дать ему в дорогу еды и напитков, да получше, и палатку с золотой маковкой.

Пришли они с конем на край света, туда, где солнце из моря поднимается. Увидел стрелец, как Василиса в лодке плавает и поставил шатер. Красавица сразу приметила золотую маковку и решила посмотреть, что там такое. Причалила она к берегу, пошла глянуть на чудо-чудное и диво-дивное!

Стрелец встретил Василису, показал ей коня говорящего, а потом угощать начал яствами, да винами заморскими. Красавица после трех стаканов притомилась, вздремнуть легла. Стрелец схватил ее подмышку и повез к царю, пока не проснулась.

Вот, доставили Василису ко двору. Царь давай ее в жены звать, а она – ну ни в какую! Говорит, рожею дурен, капуста в бороде все время, ростом мелковат, а скипетр, тот, что в портках припрятан, меньше клювика голубиного…

Долго же царь ее уговаривал! Наконец согласилась, однако с условием: пусть ей принесут ее любимое платье, которое лежит в море под камушком. Царь вновь отправил стрельца в путь далекий. Тот пришел на берег, где Василиса лодку оставила, и нашел краба огромного, которого конь напугал, пообещав раздавить, как букашку, если тот платье в море не найдет! Членистоногий, закивав, в воду бросился и приплыл через пять минут, сжимая в клешнях наряд, жемчугом расшитый.

Стрелец воротился домой. Василиса явно не ожидала такого поворота событий и начала капризничать, дескать, пусть гонец твой, царь-батюшка, в кипятке искупается, раз такой умный! Тут же было все приготовлено для исполнения желания красавицы, понадеявшейся на благоразумие царское, да только зря, видать.

Смерть стрельца в кипятке ждала, не иначе! Перед купанием он к коню подошел попрощаться, а тот и заговорил его. Окунулся стрелец и вылез живой-здоровый, да стал еще краше! Царя зависть изгрызла, прыгнул он сам в котел! Сварился, конечно – конь же ему слова волшебные на ушко не сказал…

Самодура вареного закопали ближе к лесу, а стрельца – во всех смыслах молодца, назначили царем. Уж за него-то Василиса замуж с радостью пошла!