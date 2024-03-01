Сюжет Royal Potato 2

Король Эдуардо и королева Татерина буквально светились от счастья, когда у них появилась очередная крошка! Маленькая картофелина выглядела настоящей очаровашкой! Матушка подарил ей розовый чепчик и назвала девочку Пупулией. Пройдет несколько месяцев, прежде чем она станет взрослой. А радость материнства Пупулия сможет познать только в следующем году, и то, если люди не съедят ее зимой, а снова посадят в землю.

Но все это потом! Сейчас для Пупулии нужно выбрать крестного и крестную, которые будут всячески помогать в ее воспитании. Король и королева пригласили претендентов в тронный зал – здесь им предстояло рассказать о себе...

Первой была приглашена герцогиня Вафлекут, которая при желании могла поразить окружающих красотой сиреневых цветов. Представительницу одного из самых известных сортов знали все. О, боже, как она, порой цвела! Говорят, даже цветы, росшие на клумбах, сгорали от белой зависти! К тому же герцогиня прославилась благодаря огромным запасам великолепных удобрений, благодаря которым можно было вырастить картофель размером с лошадиную голову. Кроме того, эти добавки весьма приятны на вкус. Одним словом, герцогиня Вафлекут – более чем достойный кандидат на роль крестной.

Затем в тронный зал пригласили графиню Фриторию. Благородная картофелина раскланялась и начала рассказ о себе. Царственная чета с интересом слушала про особые добавки, защищающие побеги от колорадских жуков – да это же просто праздник какой-то! Проклятые паразиты травились от одного только запаха! Более того, жуки, которым удавалось прожить какое-то время, заражали остальных. Среди личинок и жуков начинался самый настоящий помор! А картошечка спокойно цвела, развивалась и наливалась соками, чтобы дать большой урожай.

После того как претендентки на право называться крестной принцессы рассказали о себе, в тронный зал вошел барон Роасти. Достопочтенный господин тоже желал породниться с королевской семьей благодаря малышке Пупулии. Барон Роасти похвастался большими запасами средств, против сорняков, благодаря которым даже у самой неприхотливой травы не было ни единого шанса на выживание. К тому же сам представитель этого сорта производил весьма приятное впечатление на короля и королеву.

Следующим претендентом на звание крестного отца Пупулии стал лорд Чиппингтон. Весь его сорт имел просто гигантские размеры! Породниться с такими господами был не прочь даже король. Ну и, конечно же, эталонное благородство! Вот, пожалуй, и все, чем могли похвастаться представители сорта Чиппингтонов.

Король и его царственная супруга крепко призадумались над тем, кого же из претендентов сделать своими родственниками. В итоге крестной назначили графиню Фриторию, потому как защита от колорадских жуков, конечно, дорогого стоит. А вторым «родителем» стал барон Роасти. Большие размеры Чиппингтонов весьма привлекательны, бесспорно, но защита от сорняков куда полезнее! Если ничто не мешает росту и развитию клубней, то можно и так вырасти с лошадиную голову безо всяких благородных лордов.

Король и королева выбрали себе новых родственников. Вот так у малышки Пупулии появились крестные родители. И жили все они долго счастливо, пока их не выкопали. А там, кого лопатой разрубили, других зажарили на костре и съели, в общем, печально все кончилось...