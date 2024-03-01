Сюжет 777 Halloween

Полли и Молли много лет занимались колдовством – этих сестер знал весь город! Все считали их чокнутыми, кроме, может быть, клиентов. Многие втайне ходили к ним, чтобы приворожить мужа соседки, навести порчу на любовницу, привлечь клиентов в свой бизнес... в общем, поводов для обращения к колдуньям была масса.

Сестры обладали немалой силой. Каждый Хэллоуин они шли на кладбище, чтобы восполнить запасы магии с помощью особого ритуала. Колдуньи брали семьсот семьдесят семь золотых монет, сердце мертвеца, чистый спирт и отвар ромашки. Они разводили огонь, ставили котелок и варили свое зелье, которое потом выпивали, причмокивая от удовольствия.

На этот раз Полли и Молли собирались сделать то же самое. Наступила последняя ночь, когда нечисть могла гулять по земле, а значит, пришло время пополнить запасы колдовской силы. Полли взяла мешок золота, а Молли все остальное. Разумеется, кроме сердца мертвеца, которое можно раздобыть на кладбище.

И вот они пришли на погост. Уйдя в самую глубь кладбища, сестры приступили к приготовлениям. Пока Молли собирала хворост, Полли особым заклинанием подняла из могилы мертвеца и вырвала у него сердце, сунув крючковатые пальцы в гнилую плоть. Потом она приказала покойнику убираться обратно, и тот послушно подчинился ее воле.

Тем временем Молли уже поставила котелок на костер и добавила все необходимые ингредиенты. Оставалось только дождаться, пока зелье сварится. Полли достала из кармана две вкусные круглые конфетки, чтобы немножечко пососать и скоротать время.

Сестры стояли, наслаждаясь леденцами, и обсуждали клиентов. Ох, сколько их приходило за целый год! Пока они болтали о насущном, мимо пролетел ворон и, громко каркнув, уронил в котел омерзительный и дурно пахнущий «гостинец». Колдуньи ничего на заметили и, закончив болтать о работе, зачерпнули зелья, огромной ложкой...

Сделав по глотку, Полли и Молли почувствовали себя очень странно: вместо прилива магических сил их тела стали потихоньку растворяться, превращаясь в подобие тумана. Через несколько минут колдуньи стали бесплотными приведениями. А Полли, наконец-то заметила посторонний «ингредиент», плавающий в котле, который, как известно, не тонет и не горит. Правда, было уже поздно...

Сестры схватились за головы, причитая на все кладбище. От их воплей у вампира, жившего в склепе неподалеку, началась мигрень. Местный Дракула собственной персоной прилетел к колдуньям и попросил их замолчать с должным аристократизмом, но в грубой форме.

Полли и Молли рассказали вампиру о том, что с ними произошло. И тот пообещал им помочь, лишь бы только они отсюда убрались, куда подальше. Вампир знал формулу эликсира обретения плоти, правда, для его приготовления нужна человеческая кровь, собранная в ночь на Хэллоуин. Колдуньям оставалось только заманить жертву и позвать «Дракулу», когда агнец будет готов к закланью.

Получается интересная картина: на кладбище стоит котел, в котором плавает семьсот семьдесят семь золотых монет. Это же целое состояние! Вы можете прибрать его себе, но только смотрите, не попадитесь двум приведениями, иначе они тут же свиснут вампира, который обязательно воспользуется вашей кровью...