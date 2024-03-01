Сюжет Darkness

Тони давно присматривался к старинному особняку, который так и напрашивался на визит находчивого воришки. Тем более, хозяин дома уже года два как умер. Тони сам видел этого длинноволосого типа, когда выносили гроб – покойник был бледнее смерти и лежал со сложенными на груди руками. С него даже не стали снимать тот дурацкий плащ, в котором он ходил при жизни. Ох и странный же это был тип! Мало того, что жил нелюдимо, так еще и рассказывали о нем всякое, например, будто его глаза светятся в темноте, как у кота. А еще Тони слышал, что этот парень ест детей и просидел в психушке десять лет к ряду...

Хозяин особняка умер. Теперь, пока он кормит червей, самое время туда наведаться! Дом пустовал с тех самых пор, как хозяина похоронили. Скорее всего, все имущество этого типа ждет нового владельца до сих пор, потому что люди обходили особняк стороной. Даже бродяги не совались туда из-за суеверного страха... вот же дураки, ей-богу! Должно быть там столько всего ценного!

Под покровом ночи Тони пришел в старинный особняк, надеясь уйти оттуда богачом. Он вошел в холл, освещая помещение фонариком. На стенах висели картины, по углам стояли статуи, на полу поблескивала мраморная плитка, покрытая пылью. Тони переходил из одной комнаты в другую, гадая про себя, где в этом огромном доме можно хранить самое ценное, навроде золота или бриллиантов. Тут луч его фонарика остановился на клубящейся темноте.

Гость таинственного особняка немного опешил. Конечно, он не верил во всякую сверхъестественную ерунду, типа приведений или чертей с демонами! Тони просто подумал, что дом горит.

Подойдя ближе, он понял, что это никакой не дым. Клубящаяся темнота казалась живой. А еще через нее почему-то не проникал свет. Тони решил разобраться в природе странного явления, или оптической иллюзии, или что это вообще такое было...

В темноте он нащупал лестницу, ведущую вниз. Спускаясь по ступенькам, Тони держался за перила, словно утопающий за соломинку. С каждым шагом он чувствовал, как вокруг становится холоднее. И вот, сделав очередной шаг, Тони наступил в пустоту! Выронив фонарик, он полетел вниз, и сознание оставило его.

Тони не мог понять, когда он очнулся и, самое главное, где? Кругом были темные каменные стены, на которых коптили факелы. Его связанного несли четверо типов в плащах и капюшонах, скрывающих лица. Рот Тони заклеили скотчем.

Связанного расхитителя странных домов положили на каменную стелу. Один тип достал из-под плаща чашу и стилет. Он быстрым движением порезал запястье Тони и нацедил немного крови, которая потекла тонкой струйкой.

Неизвестные в плащах начали читать заклинания на непонятном языке. Вдруг из неоткуда появился хозяин особняка – теперь их было пятеро! Они встали вокруг стелы, образуя пентаграмму, и забормотали еще громче!

Рядом с лежащим Тони образовалось густое черное облако. Через мгновение из него показалась рогатая морда, выдыхающая пламя из ноздрей. Чудовище вылезло из портала, глядя на съежившегося человека, смотревшего на него безумными глазами.

Призванное создание вцепилось в глотку жертвы и вырвало огромный кусок мяса! Пока чудовище доедало теплое парное мясо, остальные тихо стояли рядом, опустив головы. Когда демон закончил кровавую трапезу, он благословил всех пятерых и ушел обратно в своей мир.

Мораль сей басни такова: если видишь чертовщину, то беги, куда глаза глядят, а не веди себя как тупые американские туристы, которые едут отдыхать в такие дали, куда даже черт ходит, оглядываясь с опаской. А потом еще они удивляются, почему ими завтракают вампиры, зомби, демоны, оккультисты, недобитые нацисты и прочие премилые персонажи...