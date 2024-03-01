О провайдере Thunderkick

Thunderkick – компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для сферы iGaming. Основана в 2014 году, и за годы существования смогла добиться значительных успехов. Штаб-квартира студии расположена в Стокгольме, в также открыт офис на территории Мальты. Штат – команда опытных разработчиков, многие из которых ранее работали в других компаниях, занимающихся разработкой азартного софта.

Начиная работу над каждым новым проектом, специалисты Thunderkick делают все возможное, чтобы итоговый продукт получился не только качественным, но и захватывающим. Команда вкладывает в процесс все знания и навыки, использует передовые технологии, которые в положительном ключе влияют на уровень слотов, а также позволяют ускорить процесс разработки.

Игры Thunderkick будут интересны гемблерам, которые хотят отдохнуть от стандартных автоматов, познакомиться с принципиально новыми слотами, получить удовольствие и крупные выигрыши.

Лицензирование

Ни одно известное казино не разместит на своей площадке игры производителя, не имеющего лицензию. Компания Thunderkick – ответственный провайдер, обладающий двумя документами, выданными комиссиями Мальты и Великобритании. Также софт подвергается проверке со стороны ведущих независимых лабораторий, подтверждающих его честность и надежность.

Программное обеспечение

Thunderkick – провайдер с нестандартными взглядами на разработку игровых автоматом. В их портфолио отсутствуют настолки, лотереи, рулетки, так как все усилия сосредоточены на создании слотов. Каждый продукт построен на базе HTML5, благодаря чему игры являются кроссплатформенными, адаптированными к разным устройствам и операционным системам.

Если говорить о технических нюансах, в игровых автоматах Thunderkick игроков ждет красочная детализированная графика, большое количество бонусных опций, захватывающие механики. Более того, игры отличаются от многих представителей рынка простыми правилами и интуитивно понятным управлением. Также слоты могут похвастаться большим количеством тем, среди которых каждый пользователь сможет подобрать вариант, отвечающий его интересам и увлечениям.

Благодаря легкой интеграции, автоматы Thunderkick становятся хорошим решением для многих провайдеров.

Интересные слоты

Midas Golden Touch (RTP – 96.1%)

В автомате игрок сможет углубиться в греческую мифологию и познакомиться с царем по имени Мидас. Этот персонаж обладает уникальным даром – когда он прикасается к чему-либо, этот предмет превращается в драгоценный металл – в золото. Задача гемблера – убедить Мидаса прикоснуться с ячейкам на барабане – после чего игрок сможет забрать драгоценности и превратить их в деньги. В слоте реализован рискованный раунд, режим бесплатных вращений, джокер, мультипликатор.

Tiger Rush (RTP – 96.3%)

Приключения начинаются в густых зеленых джунглях, кишащих опасными насекомыми и животными. В этом путешествии игроку точно не будет скучно. Более того, чтобы преодолеть все преграды, он сможет использовать бонусный раунд, специальные символы и множитель, который многократно увеличит денежный приз.

Baron Bloodmore (RTP – 96.15%)

Слот Baron Bloodmore адресован поклонникам вампирской тематики. После запуска игры предстоит отправиться в гости к самому Дракуле. Игровое поле оформлено согласно теме, что в сочетании с тематической музыкой создает яркую атмосферу и позволяет с головой погрузиться в происходящее на экране. Чтобы получить приз, гемблер может запускать бонусный раунд, бесплатные вращения, респины, пользоваться мультипликатором и другими опциями.