Thunderkick
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Обзор провайдера Thunderkick

Год основания
Год основания: 2014
Страна
Страна: Швеция
Город
Город: Стокгольм
Владелец
Владелец: Ян Лунде
Игры
Игры: слоты
Сервер
Сервер: thunderkick.com
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О провайдере Thunderkick

Thunderkick – компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для сферы iGaming. Основана в 2014 году, и за годы существования смогла добиться значительных успехов. Штаб-квартира студии расположена в Стокгольме, в также открыт офис на территории Мальты. Штат – команда опытных разработчиков, многие из которых ранее работали в других компаниях, занимающихся разработкой азартного софта.

Начиная работу над каждым новым проектом, специалисты Thunderkick делают все возможное, чтобы итоговый продукт получился не только качественным, но и захватывающим. Команда вкладывает в процесс все знания и навыки, использует передовые технологии, которые в положительном ключе влияют на уровень слотов, а также позволяют ускорить процесс разработки.

Игры Thunderkick будут интересны гемблерам, которые хотят отдохнуть от стандартных автоматов, познакомиться с принципиально новыми слотами, получить удовольствие и крупные выигрыши.

Лицензирование

Ни одно известное казино не разместит на своей площадке игры производителя, не имеющего лицензию. Компания Thunderkick – ответственный провайдер, обладающий двумя документами, выданными комиссиями Мальты и Великобритании. Также софт подвергается проверке со стороны ведущих независимых лабораторий, подтверждающих его честность и надежность.

Программное обеспечение

Thunderkick – провайдер с нестандартными взглядами на разработку игровых автоматом. В их портфолио отсутствуют настолки, лотереи, рулетки, так как все усилия сосредоточены на создании слотов. Каждый продукт построен на базе HTML5, благодаря чему игры являются кроссплатформенными, адаптированными к разным устройствам и операционным системам.

Если говорить о технических нюансах, в игровых автоматах Thunderkick игроков ждет красочная детализированная графика, большое количество бонусных опций, захватывающие механики. Более того, игры отличаются от многих представителей рынка простыми правилами и интуитивно понятным управлением. Также слоты могут похвастаться большим количеством тем, среди которых каждый пользователь сможет подобрать вариант, отвечающий его интересам и увлечениям.

Благодаря легкой интеграции, автоматы Thunderkick становятся хорошим решением для многих провайдеров.

Интересные слоты

Midas Golden Touch (RTP – 96.1%)

В автомате игрок сможет углубиться в греческую мифологию и познакомиться с царем по имени Мидас. Этот персонаж обладает уникальным даром – когда он прикасается к чему-либо, этот предмет превращается в драгоценный металл – в золото. Задача гемблера – убедить Мидаса прикоснуться с ячейкам на барабане – после чего игрок сможет забрать драгоценности и превратить их в деньги. В слоте реализован рискованный раунд, режим бесплатных вращений, джокер, мультипликатор.

Tiger Rush (RTP – 96.3%)

Приключения начинаются в густых зеленых джунглях, кишащих опасными насекомыми и животными. В этом путешествии игроку точно не будет скучно. Более того, чтобы преодолеть все преграды, он сможет использовать бонусный раунд, специальные символы и множитель, который многократно увеличит денежный приз.

Baron Bloodmore (RTP – 96.15%)

Слот Baron Bloodmore адресован поклонникам вампирской тематики. После запуска игры предстоит отправиться в гости к самому Дракуле. Игровое поле оформлено согласно теме, что в сочетании с тематической музыкой создает яркую атмосферу и позволяет с головой погрузиться в происходящее на экране. Чтобы получить приз, гемблер может запускать бонусный раунд, бесплатные вращения, респины, пользоваться мультипликатором и другими опциями.

Игры провайдера
Jiggly Cash
Jiggly Cash
Zap Attack!
Zap Attack!
Sword of Shoguns
Sword of Shoguns
Grand Melee
Grand Melee
Midas Golden Touch Christmas Edition
Midas Golden Touch Christmas Edition
Hot Potato!
Hot Potato!
Bones and Bounty
Bones and Bounty
The Wildos
The Wildos
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Dionysus Golden Feast
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