Pyramyth
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Обзор Pyramyth

Количество линий
Количество линий: 15
RTP
RTP: 96.17%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Pyramyth

Фараон Тиранатон правил Египтом много лет. Вельможи его побаивались, знать опасалась, а народ трепетал перед ним и тихо ненавидел. Дело в том, что этот фараон полностью оправдывал своем имя. Тиранатон казнил всех без разбора, наплевав на мораль и этику – однажды он даже приказал повесить одного из первых советников, хотя по закону Египта вельмож столь высокого ранга разрешалось предавать смерти только через усекновение мечом. Каждый год фараон повышал налоги и частенько устраивал войны с соседями, которые к тому же еще и проигрывал. В результате походов Тиранатона казна пустела, а численность населения Египта неуклонно снижалась. Упиваясь своим безумием и самодурством, фараон разрушал страну изнутри.

Боги видели результаты пребывания у власти Тиранатона. Амон Ра категорически не одобрял такой стиль правления, который мог стать началом конца великой империи. Он приказал Собеку – богу Нила и плодородия, прославившемуся безобразной крокодильей головой, решить проблему раз и навсегда.

В одно прекрасное утро Тиранатон пошел прогуляться. Выйдя на берег Нила, он шагал вдоль реки, пока не остановился у маленького мостика. Фараон решил посидеть на нем и омыть ноги в реке. Закончив с личной гигиеной, Тиранатон продолжал сидеть на мостике, болтая ногами. В этот самый момент подплыл Собек и утащил Тиранатона под воду. Бог, которому Ра доверил великую миссию, держал свою жертву под водой и отпустил лишь тогда, когда фараон перестал дышать. На всякий случае Собек откусил ему обе ноги, чтобы тот благополучно истек кровью. А то, кто его знает, говорят экскременты не горят и не тонут, равно как и некоторые люди, которые на них похожи.

Всплывшую половину Тиранатона похоронили со всеми полагающимися почестями. После того как дверь в пирамиду запечатали, первые советники объявили грандиозный пир, который продолжался целую неделю по всей стране.

Вместо Тиранатона вельможи посадили на трон его племянницу – юную девицу по имени Нелиопа. Хитрые советники рассчитывали править Египтом за ее спиной, будучи уверенными в том, что новоиспеченная царица ничего не смыслит в государственной науке. Конечно, Ра заметил этот маневр и сразу понял истинную причину сердобольности вельмож, которые возвели на трон племянницу ныне почившего фараона, хотя могли бы просто бросить ее в Нил, а сами преспокойно грызться за власть. Но нет, ишь, какие хитрецы!

Ра приставил к Нелиопе Анубиса и Гора. Боги взяли на себя бремя наставников царицы, оградив ее от прохвостов, которые мечтали управлять Египтом ее руками. Шли годы, Нелиопа стала взрослой и самостоятельной правительницей, справлявшейся со своими обязанностями не в пример лучше покойного дядюшки. Империя процветала, а ее жители благословляли богов, которые послали им такую правительницу – после самодура Тиранатона она была просто бальзамом на души знати и простолюдинов!

И вот однажды в покоях царицы появился золотой скарабей, который призвал ее отправляться в город богов за наградой, приготовленной для нее самим Ра. Священный жук рассказал ей, как добраться в это удивительное место и помог составить подробную карту. Царица готова отправиться в путь, правда, ей нужны надежные сопровождающие, которые помогут добраться до города богов без приключений. Возможно, вы тоже хотите побывать в доме Амона Ра и других высших сил? В таком случае отправляйтесь прямо сейчас – в отряде телохранителей как раз свободно одно место!

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