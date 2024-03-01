Сюжет Zap Attack!

В Розуэлле начали пропадать люди один из другим. Казалось, их ничего не связывало между собой – по-крайней мере, констебль Джонс, сидевший за столом и перебиравший дела «потеряшек», никак не мог найти связующую нить, за которую можно было бы уцепиться, и раскрутить запутанный клубок.

Первой исчезла Бетси Стоун, работавшая официанткой в придорожном кафе. Сначала констебль грешил на Зака Митчела – странного парня, работавшего могильщиком на кладбище, который всюду таскал с собой лопату. Пару раз гробокопатель подкатывал к красотке свои «шары», но та уж больно не любила запах тлена. А Зак Митчел пропитался кладбищем насквозь! Возможно, он станет откапывать трупы с известной целью, как его сменщик – старина Альберт, которого посадили в прошлом году за вандализм и сексуальные домогательства.

Потом исчезла Мэри Гранди. Старушка пошла вечером погулять с собачкой и не вернулась. Что примечательно, четвероногий друг миссис Гранди тоже пропал.

Констебль Джонс пытался связать события во едино или хотя бы найти детали, которые остались незамеченными. Возможно, массовая пропажа телевизоров тоже имеет значение? Незадолго до исчезновения Бетси Стоун, к нему на стол попали два десятка заявлений о краже. Проклятый виртуоз умудрялся воровать домашние ТВ, не оставляя следов…

Констебль решил отложить дела на завтра – приближался вечер, пришло время идти домой. По дороге он заглянул в бар и выпил двойную порцию любимого шотландского виски. Немного расслабившись, офицер полиции направился домой, надеясь, что утром ситуация прояснится.

Стоило ему отойти от бара метров на сто, как в воздухе появилась летающая тарелка! Констебль Джонс мгновенно протрезвел, когда попал под поток зеленоватой энергии! Он почувствовал, как неведомая сила подняла его в воздух и потащила к космическому кораблю. А потом сознание покинуло Констебля Джонса…

Офицер полиции, похищенный инопланетянами, очнулся к капсуле, которая находилась в одном из отсеков летающей тарелки. В других капсулах он обнаружил Зака Митчела, Бетси Стоун и Мэри Гранди. В другом конце отсека валялась гора телевизоров, возле которых сидела такса, принадлежавшая одной из пропавших.

Похищенные стали наперебой рассказывать свои истории слуге закона, надеясь, что тот поможет им вернуться домой. Вдруг одна из дверей открылась – на пороге стоял зеленый зубастый пришелец, носивший стеклянный шлем, и сжимавший в правой руке подобие пистолета. Он зашел в отсек и пальнул бластером в констебля Джонса! Тут же на зеленой зубастой морде появились роскошные усы, которым завидовал весь полицейский участок.

Гуманоид выстрелил в Бетси, Зака и старушку! Зубастая морда мгновенно обзавелась полными накрашенными губами, дебильной улыбкой и очками в пластиковой оправе. Пришелец довольно ухмыльнулся, перед тем как покинул отсек корабля, в котором держали похищенных людей.

Через мгновение все они, включая таксу, оказались на земле в родном Розуэлле. Летающая тарелка скрылась в неизвестном направлении, оставив людей в полном недоумении. Констебль Джонс встал, отряхнулся и понял, что он, как слуга закона, просто обязан позаботиться о предотвращении подобных инцидентов! Помогите ему выполнить профессиональный долг и получите награду от полицейского департамента!