Сюжет Esqueleto Explosivo 2

Кто же не знает об «Оркестре взрывающихся скелетов»? Вы?! Ничего, мы сейчас вам о них расскажем! Во время карнавалов в безлюдных дворах некоторые люди, добрые и не очень, могут разбогатеть, если им повезет увидеть и услышать самый странный оркестр на свете. Это особый музыкальный коллектив, состоящий из скелетов. Духи умерших вселяются в бренные кости и берутся за инструменты...

Пока скелеты играют, на землю падают золотые монеты. Черепа взрываются, когда духи покидают кости, и на их месте вырастают новые – выступление оркестра мертвецов, порой, длится не один час! За это время можно насобирать целую кучу золота, падающего в наш мир откуда-то из параллельной реальности.

Призвать духов, которые готовы сыграть всем желающим, совсем не так просто, как может показаться человеку, несведущему в тонких материях. Тем не менее, если вы не хотите искать действующий алтарь, бегая по подворотням во время карнавала, то вам придется изучить все тонкости ритуала вызова. Для начала откопайте не менее пяти скелетов. Пойдите на любое кладбище и добудьте останки, только будьте осторожны! Если вас кто-нибудь застукает за расхищением могил, то могут неправильно понять. Да, потом, когда все закончится, кости нужно будет похоронить там же, где вы их взяли.

Итак, положим, что скелеты у вас уже есть. Теперь нужно найти тихое укромное местечко, например, безлюдный дворик, и соорудить там алтарь из ящиков. Подойдут хоть самые простые, из-под бананов. Застелите ящики коврами, чтобы стало немного посимпатичнее. Разложите кости, как положено. Постарайтесь не перепутать руки и ноги от разных скелетов, иначе костлявый оркестр сыграет не так профессионально, как мог бы. Конечно, и золота в таком случае насыплется гораздо меньше.

Расставьте на алтаре свечи. Можно поставить их в блюдца, чтобы не испортить ковры, а то потом замучаетесь стирать накапавший воск. На алтарь следует положить букет роз и сухие цветы. Возможно, у вас есть фото умерших родственников? В таком случае поставьте несколько рядом с цветами – это поможет повысить шансы на успешный призыв музыкальных духов!

Раздобудьте музыкальные инструменты. Положите их на алтарь, прочитайте заупокойную молитву и начинайте играть. Нет, не на тех музыкальных инструментах, которые лежат на алтаре, а на ваших собственных! В крайнем случае включите музыку на смартфоне или в плеере. Это должна быть позитивная композиция, в идеале латиноамериканская песенка о любви или каком-нибудь празднике.

Духов, которые способны поднять «Оркестр взрывающихся скелетов», привлекает музыка. Понимаете теперь, почему некоторые призыватели собирают алтари в пустых дворах во время грандиозных карнавалов? Бесконечное веселье и несмолкающая музыка гарантированно привлекут внимание духов!

Не пугайтесь ожившего костлявого оркестра – ребята поют и играют, как надо! Скелеты никому не желают зла, и живут не долго – черепа музыкантов взрываются, а вместо них появляются новые.

Когда последний скелет ляжет, отыграв музыкальную партию, соберите золото, валяющееся на земле, и спрячьте от посторонних глаз. Останки следует похоронить в тех же самых могилах – вы же помните, правда?! Если оставить кости на алтаре, то рано или поздно мертвецы придут за вами! И музыкальные духи будут настроены куда менее дружелюбно, чем в тот день, когда они пришли на зов, чтобы сыграть увертюру для вашего кошелька...