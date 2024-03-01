Сюжет Hot Potato!

Мигель был отличным парнем! Впрочем, в Мексике таких полно. И всех их объединяет безумное желание уехать в США. Разумеется, с той стороны мексиканцев принимают крайне неохотно! Мигелю пришлось собрать все сбережения и отдать их дядюшке Пабло, который мог перевести через границу тайными тропами. Конечно, проводник работал только за звонкую монету – ни о какой благотворительности не могло быть и речи!

И вот Мигель оказался в США. Внезапно он выяснил, что мексиканец, который только и умеет, что пить текилу, да играть на гитаре, никому особенно не нужен. Честно признаться, музыкант из Мигеля был так себе – медведь наступил ему на ухо и отдавил пальцы еще при рождении. А мастерство питья текилы проклятые американцы почему-то совершенно не ценят!

Наконец Мигель устроился работать в забегаловку. Повар из него получился более-менее сносный, тем более, меню было предельно простое: бургеры, десерты и прочий фаст-фуд – это сможет приготовить любой человек, у которого есть руки и хотя бы капелька мозгов. Пусть даже немного пропитанных текилой.

Зарплата работников зависела от выручки заведения. Назвать заработок поваров большим – язык не поворачивался, хотя по меркам Мексики получалось неплохо. Однажды Мигель предложил хозяину сделать меню более разнообразным, чтобы привлечь больше клиентов. А еще лучше – добавить какие-нибудь особые блюда! Владелец кафе пожал плечами, мол, дерзай, если дело выгорит – назначу тебя менеджером...

Мигель загорелся идеей превратить обычную забегаловку в такое заведение, в которое люди будут приходить со всего района! Правда, он не умел готовить ничего запредельно интересного для гурманов. Мигель позвонил своему знакомому по имени Хорхе, и тот подсказал ему интересную идею!

Через неделю на кухню забегаловки привезли несколько огромных мешков. Надо сказать, Мигель за них неплохо раскошелился! И тем не менее, он был очень благодарен дяде Хорхе, который ему их продал. В мешках лежала картошка, которую реднеки выращивали неподалеку от ядерного полигона. Ну, счетчик Гейгера показывал предельно низкую радиацию, поэтому бояться было особо нечего!

Облученные картофелины были размером с человеческую голову. Остальные работники забегаловки очень удивились, когда увидели, что у каждой из них есть глаза и рот! Картошка молчала и гримасничала, выражая свое отношение к людям недовольными рожицами.

Мигель предложил подавать ее горячей! Ему показалось, что посетители явно оценят такую новинку, и многие придут хотя бы посмотреть на это чудо, созданное природой, радиацией и безумными реднеками.

Картошке очень не понравилось, когда ее начали варить! Мигель опасался, что она будет кричать, придут копы, будут выяснять, чем тут занимаются эти чертовы мексиканцы, но, к счастью, клубни не могли говорить. Конечно, выражение их лиц во время варки нельзя передать словами! Потом рассерженную картошку подавали на стол. Посетители смотрели на свое блюдо с открытым ртом, а оно всячески гримасничало и сверлило их самым суровым взглядом. По-крайней мере, до тех пор, пока его не съедали с аппетитом и удивлением.

Хотите попробовать живой картошечки, которая почти не «фонит» рентгенами? Тогда добро пожаловать в забегаловку, ставшую для Мигеля вторым домом! А если во время еды вас начнут мучать угрызения совести, то просто вспомните о том, что это всего лишь горячая картошка и смело ешьте!