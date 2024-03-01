Bones and Bounty
Видеообзор
DEMO

Обзор Bones and Bounty

Количество линий
Количество линий: 4096
RTP
RTP: 96.16%
Max Win
Max Win: X25000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Bones and Bounty

Джим Квадратный нос был одним из самых известных пиратов в Карибском море. В юности, когда он служил на корабле юнгой, черт угораздил его свалиться с мачты! Матрос рухнула на палубу лицом вниз. С тех пор расплющенный нос стал его визитной карточкой. Денег на хорошего доктора у юнги не было, поэтому ему пришлось примириться с «изюминкой» собственной внешности.

С тех пор прошло много лет. Теперь Джим Квадратный нос был капитаном пиратского фрегата, который превратился в настоящий кошмар для любого торгового корабля. Его команда забирала все без остатка, а если кто-то говорил хоть слово против, то его тотчас отправляли на корм рыбам. Ну а вооруженных людей, охранявших судно, убивали без разговоров.

Ограбив очередной корабль, Джим Квадратный нос забрал себе кучу золота. А еще он присвоил себе сундук, разумеется, на правах капитана, который имел законное право получить чуть больше остальных членов команды. В нем хранились документы. Среди прочих бумаг Джим Квадратный нос отыскал карту, на которой был обозначен Остров Костей. Он пытался разобрать, что написано на оборотной стороне, но почерк у автора был еще хуже, чем у морского черта. Впрочем, это нисколько не умерило желания Джима сунуть свой квадратный нос в один из самых дальних уголков Карибского моря. Выйдя на палубу, капитан сверился с компасом и отдал команду «Полный вперед»!

На закате второго дня фрегат встал на якорь недалеко от маленького острова. Капитан взял шлюпку и поплыл к берегу вместе с тремя помощниками, которые управлялись с саблями и пистолетами лучше остальных. Высадившись на остров, они столкнулись с его обитателями: из земли поднимались скелеты, размахивающие мечами и шпагами! Костлявая гвардия бросилась на пиратов, однако морские волки крепко стояли на ногах и дали отпор восставшей нечисти.

Пираты решили исследовать все вокруг. В глубине острова они нашли глубокую пещеру, уходящую под землю. Они спустились в большой зал, где на алтаре стояли песочные часы, светившиеся так, словно были наполнены магией. Внизу на камне были выгравированы какие-то советы о том, что управлять временем надо с умом и стоит десять раз подумать, прежде чем отрезать.

Джим Квадратный нос повертел в руках зачарованную вещицу, пытаясь понять, что это такое. Остальные пираты тоже с интересом рассматривали находку и задавались про себя вопросами, навроде нет ли где-то поблизости золота...

Стоило только капитану перевернуть песочные часы, как мир вокруг словно остановился. Все живое замерло, кроме Джима Квадратного носа. Он пытался растолкать помощников, переворачивал часы, но ничего не выходило – все живое по-прежнему оставалось неподвижным.

Капитан решил вернуться на корабль и позвать остальных. Стоя на берегу, он посмотрел в воду на свое отражение и ужаснулся – на него смотрел живой мертвец! Придя в себя, капитан сел в шлюпку и поплыл на корабль. Приближаясь к своему фрегату, он заметил рваные паруса, потемневшее дерево и полное отсутствие людей, словно команда просто исчезла. Поднявшись на борт по канатам, капитан оказался на палубе – тут и там валялись кости скелетов... но живых не было и в помине. Джим Квадратный нос попал в какую-то очень жуткую историю! Наверняка он озолотит вас, если вы поможете ему понять, что к чему, и вернуть все как было.

Провайдер
Thunderkick
Thunderkick
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Fruit Candy
Fruit Candy
Fruit Factory
Fruit Factory
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sun of Egypt 4
Sun of Egypt 4
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures