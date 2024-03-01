Сюжет Pink Elephants 2

Жила-была стайка козлов. Вожаком парнокопытных был старейшина, который поражал остальных мудростью и размерами огромной бороды, свисавшей едва ли не до земли. Ему подчинялись все: коза и пара козлят – дочка и сын. Оба ребеночка были похожи на папу. Да и на маму тоже. Попробуй, там, разберись, в кого уродились эти козлы...

Каждый день мудрый старейшина вел стаю туда, куда глаза глядят. Он всегда приводил остальных на пастбище, где росло много свежей травы. Когда еда заканчивалась, стайка уходила дальше. Козлы путешествовали так всю жизнь, не зная ни забот, ни хлопот.

Шли годы, и травы становилось все меньше. Люди притесняли дикую природу тут и там, оставляя все меньше места для животных. Козлам пришлось оставить привычные земли – стайка ушла в поля, надеясь, что хоть там не будет эти проклятых двуногих, которые все перекапывают, строят свои здания и рушат привычный жизненный уклад! Лучше бы они вообще исчезли с лица земли, ей богу...

Вскоре люди пришли в поля. Они начали строить заводы, фабрики, дома, торговые центры прочие здания, а травы, между тем, становилось все меньше. Стайка козлов выживала, как могла, проклиная двуногих и ругаясь между собой из-за каждой травинки. Наконец, старейшина плюнул и приказал идти следом за ним – он собирался увести остальных в леса.

Стайка не заходила слишком далеко, опасаясь встречи с дикими зверями. Козлы ходили в перелесках, щипали траву, грибы и ягоды – конечно, обилие деревьев вызывало у животных, привыкших к зеленым равнинам, легкие приступы клаустрофобии, однако страдать от досадного расстройства все же лучше, чем от людей. А двуногие то и дело хотят тебя или пристрелить, или зарезать и съесть, или вообще отвезти в зоопарк, посадить в клетку, а потом тыкать пальцем, скалясь, как мартышки! Сунут тебе в рот морковку гнилую, и радуются, мол, посмотрите, какой я молодец, покормил козлика...

Вскоре люди начали вырубать лес. Хищники побежали, куда ноги несут, не обращая внимания на козлов, которые в одночастье увидели волков, медведей, лис и прочих обитателей чащи, вызывавших у парнокопытных дрожь в коленях. Впрочем, звери плевать хотели на перепуганную стайку – их куда больше беспокоили люди, сносившие на своем пути каждый пенек.

Козлам пришлось уйти в горы. Казалось, это было единственное место на земле, куда не смогли добраться люди. Правда, травы тут росло немного. Стайке приходилось целый день гулять по горам, чтобы наесться.

И вот однажды старейшина, зашел в темную пещеру, потрясая бородой. Там вожак стаи обнаружил розового слона, который спал, громко храпя. Старейшина разбудил обитателя странного грота и тут же узнал, что он – самый настоящий козел! Розовый слон был крайне недоволен тем внезапным пробуждением и нежданным гостем, которого черт принес, непонятно, с какой радости.

Козел пожаловался розовому слону на нелегкую жизнь своей стайки. Обитатель пещеры решил помочь брату по разуму, и отвел его вместе с остальным козлами в горную долину, где росло целое море сочной зеленой травы! А еще здесь стоял магический портал. Слон пообещал, что однажды он вернется сюда и заберет всех в рай, а потом удалился по своим делам. Козлы пожелали ему удачи и принялись за свое любимое занятие – поедание травы. Вот что бы каждого такой слон и отвел в землю обетованную...