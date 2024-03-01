Сюжет Gods of Rock

Тысячи лет Люцифер мучал грешников в аду, толкал смертных на совершение разных грехов, командовал чертями и всячески развлекался, пакостя Всевышнему ровно столько, сколько мог. У него неплохо получалось! Правда, однажды сатанинский быт осточертел повелителю ада. Ему захотелось чего-то нового – так в рогатую голову пришла мысль создать свою группу! А почему бы и нет, тем более что Люцифер отлично разбирался в роке, хэви-металл и других направлениях тяжелой музыки...

Владыка преисподней приказал чертям раздобыть лучшее оборудование и обустроить зал для репетиций. Рогатые слуги исполнили волю своего повелителя за считанные секунды! Люцифер взял гитару и начал играть. Время от времени он напевал в микрофон. Оказалось, дьявол обладает отличным слухом и голосом.

До определенного момента все было прекрасно, пока Люцифер не соизволил сыграть песню, написанную под две гитары. И будь ты хоть трижды гений рока или хэви-металла, а все равно получалась ерунда...

Люциферу понадобился помощник. Задумчиво почесав между рогов, он стал перебирать все возможные варианты и остановился на пантеоне скандинавских богов. Собственно, эти ребята должны были разбираться в тяжелой музыке ничуть не хуже самого дьявола!

Люцифер разослал приглашения всем подряд, начиная от Локи и заканчивая самим Одином. Тор откликнулся первым – оказалось, этот парень не только молотом умеет махать, но еще и весьма недурно играет. После непродолжительного кастинга, Люцифер принял в свою группу нового участника. Они «сыгрались» буквально с первых нот, ну а потом еще и спелись.

Вскоре оба участника группы поняли, что им не хватает еще одного музыканта, который сможет быстро выдавать классные рифы и делать проигрыши, после основного текста песни. Люцифер предложил Тору поискать кого-нибудь, потому как с ним остальные боги не очень-то хорошо шли на контакт – он, видите ли, зло и все такое прочее... короче говоря, сплошная дискриминация по профессиональной деятельности!

Обладатель самого крутого молота в Асгарде, кивнув, отправился выполнять ответственную миссию. Стоило Тору покинуть пределы ада, как ему сразу повстречался Гермес. Ну тот и предложил ему место в группе, зная о невероятной быстроте олимпийца, от которой были в восторге все, кроме, пожалуй, его женщин. Гермес принял предложение Тора и отправился в ад.

Люцифер встретил посланника Зевса и ввел его в курс дела. Гермес быстро прошел кастинг, и группа приступила к репетиции. Надо сказать, у трио очень хорошо получались даже самые сложные композиции!

Группа репетировала несколько дней, пока Люцифер снова не начал почесывать между рогов – владыка преисподней понимал, что его замечательному коллективу не хватает какой-то особой изюминки. И тут Гермес предложил взять в группу женщину! Остальные единогласно поддержали его инициативу и начали искать еще одну участницу. Правда, Люцифер так и не нашел подходящей кандидатуры – ну что поделаешь, если все демоницы в аду страшны как атомная война! Тор пригласил Фрею, Фригг и других дамочек из пантеона скандинавских богов, но они отказались участвовать в каких бы то ни было проектах «рогатого злыдня».

Гермес преуспел в непростом деле: он предложил место в группе Медузе Горгоне! Конечно, она никогда не была богиней, но это по большому счету и не важно.

Теперь в группе играло четверо участников. И тут Люцифер понял, что забыл о самом главном – у его коллектива до сих пор не было названия! Впрочем, Тор предложил отличный вариант: «Боги рока». Они отлично играют, и вы можете побывать на их выступлении прямо сейчас!