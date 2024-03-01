Сюжет Midas Golden Touch

Однажды Дионис путешествовал по горам Фракии вместе с компанией сатиров. Разумеется, среди его сподвижников был и мудрец Силен, который стал великому богу другом и наставником. Ох, сколько вина они выпили во время своего путешествия! С ума можно сойти, или увидеть синих сатиров, или зеленую белочку...

Силен не был готов к таким возлияниям. Во время очередных посиделок он перебрал и уснул. Товарищи этого не заметили и пошли дальше, оставив мудреца спать в кустах. Когда тот проснулся, то понял, что отстал. Силен поспешил на поиски Диониса, но не знал, куда идти! Жители Фракии нашли мудреца впавшим в отчаяние и отвели к своему правителю – в то время на троне восседал царь по имени Мидас, которому судьба уготовила стать настоящей легендой.

Повелитель принял Силена как полагается. Царь Мидас угощал его вкуснейшими яствами и вином из собственного погреба. Заодно он послал гонцов на поиски Диониса – надо же было как-то вернуть ему потерявшегося наставника!

К счастью, бога быстро удалось отыскать. Тот уже и сам хватился Силена, и вернулся обратно, да только мудреца след простыл! Мидас лично проводил наставника к Дионису. Повелителю вина понравилось, как фракийский царь принял его учителя – олимпиец пожелал отблагодарить его по достоинству и пообещал исполнить любое желание!

Мидас крепко призадумался. Наконец, в его голову пришла «чудесная» мысль, и он попросил, мол, пускай все, к чему я прикоснусь, будет превращаться в золото. Дионис недоуменно посмотрел на него и спросил, действительно ли Мидас желает этого? В ответ тот лишь энергично закивал, надеясь, что бог действительно исполнит его просьбу. Естественно, Дионис сдержал свое обещание...

Поблагодарив олимпийца, смотревшего на него как на безумного, Мидас поспешил во дворец. По дороге он касался руками ветвей деревьев, травы, цветов, и все превращалось в чистейшее золото. Во дворце повелитель ненароком задел рукой одного стражника, и тот мгновенно превратился в статую – увидев «чудо», все старались держаться подальше от Мидаса, словно его поразила проказа.

Царь объявил пир в честь благословения, полученного от Диониса. Когда Мидас взял в руки еду и бокал вина, то понял, что на самом деле это проклятие, которое он выпросил для себя сам...

Повелитель Фракии не мог ни есть, ни пить. Жена отказывалась приближаться к нему ближе, чем на несколько шагов. Дочка решительно уклонялась от объятий отца, боясь разделить печальную участь того стража, который превратился в золотую статую.

Мидас поспешил обратно к Дионису, когда осознал, какой страшный дар он выпросил на свою грешную голову. Царь Фракии умолял бога вина забрать это проклятие. Дионис сжалился над ним и пообещал, что Мидас избавится от своего дара, искупавшись в реке Пактол. На прощание олимпиец пожелал повелителю Фракии быть более разумным в желаниях, потому что они иногда могут и сбыться.

Мидас искупался в водах Пактола. Река смыла с него дар Диониса, и царь стал жить как прежде. И да, несмотря на одиозность собственного желания, именно благодаря нему имя Мидаса помнят даже спустя тысячи лет. Единицы людей удостоились такой памяти, и оказавшийся среди них царь, носивший ослиные уши и попросивший какую-то ерунду – это просто нонсенс какой-то!