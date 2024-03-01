Trinity Reels
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Обзор Trinity Reels

Количество линий
Количество линий: 177147
RTP
RTP: 95.96%
Max Win
Max Win: Х15157
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Trinity Reels

Благородный лорд по имени Пелегис обожал драгоценные камни больше родных детей. Да что там, если бы вдруг дьявол заявился к нему и предложил продать душу за сундучок с бриллиантами, то он согласился бы не раздумывая. Единственным, что действительно волновало Пелегиса в тот момент было бы количество драгоценным камней, которое готов предложить владыка преисподней.

Благородный лорд носил на пальцах кольца с бриллиантами. На его шее висела увесистая цепь с медальоном, на котором был изображен фамильный герб, составленный из драгоценных камней. Он заказал у ювелира для себя серьги с изумрудами, но приказчики вовремя остановили господина, объяснив тому, что остальные неправильно истолкуют появление в его ушах столь необычного для мужчины украшения. Раздосадованный лорд все-таки приобрел их, однако позже взял, да подарил любимой супруге, потому как в словах верных слуг была определенная доля истины...

Пелегис владел множеством земель, которые обрабатывали сотни крестьян. Каждый земледелец платил господину налог. Большую часть золота, полученную в качестве оброка, он тратил на ювелирные изделия с драгоценными камнями, алмазы и бриллианты, ограненные и не обработанные, считая это весьма выгодным вложением. С его логикой сложно спорить – может, кто-нибудь слышал про обесценивание рубинов, изумрудов, сапфиров? Нет? Вот, то-то же! Они как золото, только сияют еще ярче.

В один прекрасный день его лордство узнал о магической руне, позволявшей объединить три драгоценных камня одного вида в один. Волшебный артефакт принадлежал графу Воклису, который приобрел эту вещицу у какого-то волшебника во время одного из своих многочисленных странствий по далеким землям. Лорд Пелегис пожелал купить ее и отправил гонца с письмом, в котором просил продать руну. Он предлагал Воклису любые деньги, однако тот отправил слугу обратно с отказом. Пелегис предлагал поменяться на один из самых больших алмазов в его коллекции, но увы для него – граф оказался непреклонен.

Разумеется, его лордство не собирался мириться с таким досадным положением вещей! Пелегис совершил визит в королевский дворец, раскланялся перед повелителем для вида, и поспешил отыскать мастера-шпиона, которому подчинялись все остальные шпики, обслуживающие самые разные нужды его величества. Благородный господин предложил главной ищейке некоторым образом позаимствовать руну Воклиса за нескромное вознаграждение. Мастер-шпион называл это обычной кражей, но благородный лорд Пелегис упорно настаивал на предложенном им термине, дабы не осквернять свое имя причастностью к темным делишкам. Впрочем, того не слишком волновали размытые формулировки – главный шпик его величества согласился «позаимствовать» руну, а взамен запросил столько золота, что такую сумму даже страшно называть вслух! Пускай же она останется тайной. Можно сказать лишь одно – благородный лорд едва не облысел, когда услышал, сколько хочет мастер-шпион...

Разумеется, главный шпик королевства справился с возложенной на него миссией. Волшебная руна перекочевала в сокровищницу Пелегиса, которая весьма «похудела», после того как ее хозяин рассчитался с мастером-шпионом. Впрочем, это не сильно-то его расстраивало, ведь теперь он мог создавать триединые алмазы, бриллианты и другие драгоценные камни, которые так любил.

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