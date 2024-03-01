Сюжет X-mas Buffalo

Карл очень хотело получить особый рождественский подарок: старая шкура бизона, лежащая у камина в его кабинете, казалась ему слишком маленькой и было бы неплохо заменить ее на большую! Он отправился на охоту в зимний лес, рассчитывая отыскать буффало покрупнее. Конечно, там были и другие звери, представляющие для охотника определенную ценность, но они его совершенно не интересовали.

Карл взял свою любимую винтовку, из которой ему не раз удавалось подстрелить добычу прямо в глаз. Это было идеально: зверь падал замертво, не создавая проблем, а шкура оставалась целой! Карл собирался провернуть такой же маневр и в этот раз.

Он приехал в лес и оставил машину недалеко от охотничьего домика. Взяв с собой фляжку виски и разное снаряжение, ценитель бизоньих шкур отправился в лес, надеясь поскорее отыскать буффало.

Карл шел по лесу битый час, но никак не мог найти даже следов огромного величественного зверя. Странно, зимой бизоны появлялись здесь довольно часто! Мимо пробежал олень, но Карл махнул рукой, решив не суетиться и не наводить шум понапрасну. В конце концов, он пришел за зверем совершенно иного рода.

Впереди охотник заметил сову, сидящую на густой ели, которая перелетела на другое дерево и скрылась в лапнике, будто пытаясь спрятаться от чужака, который какого-то черта шатается по лесу. Карл продолжали идти вперед, не обращая внимание на птицу – его интересовали только бизоны! Ну или хотя бы один, которого можно было пристрелить ради роскошной шкуры.

Вдалеке между деревьев промелькнул сайгак, цепляясь за кусты рогами. Казалось, сегодня в лесу настоящий праздник для охотника! Судьба будто бы предлагала Карлу любого зверя на выбор, кроме того, за которым он пожаловал. Но охотник не обращал внимания на все эти знаки, а просто шел в своей цели.

Вскоре из-за большого дерева показалась волчья морда! Карл вскинул винтовку, готовясь спустить курок, если потребуется. Санитар леса, очевидно, был прожженным парнем и сразу смекнул, что ему здесь ничего не светит, разве что кусочек свинца в голове! Волк исчез так же быстро, как и появился. Карла беспокоило только одно – не гуляют ли серые стаей где-то рядом...

Впрочем, других следов охотник не обнаружил. По всей видимости волк был самым что ни на есть одиночкой. Карл облегченно вздохнул, потому как вступать в бой со стаей матерых хищников ему совершенно не хотелось. Он продолжал поиски бизона, надеясь поскорее найти лохматого рогоносца и застрелить в глаз самым ювелирным образом.

И вот Карл вышел полянку. Сделав очередной шаг, он провалился по пояс в снег, вскрикнув от неожиданности! А потом из-за деревьев показалась бизонья морда, и другая, и третья! На головах буффало были надеты рождественские украшения, которые они вообще непонятно, как и где достали.

Пока Карл пытался вылезти из ловушки, его как следует боднули справа! Охотник выронил ружье и начал отбиваться от бизона грязно ругаясь. Остальные буффало присоединились к своему собрату и тыкали несчастного человека рогами, что есть сил!

Наконец охотник перестал сопротивляться. Он затих и лежал на снегу, не дыша. Бизоны удовлетворенно оскалились, а потом двое подбросили мертвое тело прямо на спину к третьему, и пошли, куда глаза глядят. Если бы Карл знал, что королю буффало понадобилась новая человеческая голова на замену старой, висящей у камина, то он не сунул бы носа в этот проклятый зимний лес и за миллион долларов!