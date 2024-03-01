Year of the Rabbit
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Обзор Year of the Rabbit

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Year of the Rabbit

Тысячи лет император Ляо правил Китаем, любовно угнетая жителей Поднебесной непосильными поборами, репрессиями и суровыми законами. Народ обожал своего повелителя – тысячи людей были просто в восторге от его стиля правления! Правда, находились и такие, которые терпеть не могли Солнцеликого и Луноподобного. Когда их никто не видел и не слышал, они проклинали светлейшего императора Ляо, говоря, мол, лучше бы дракон прилетел, да правил вместо него...

И вот, в очередной год кролика сбылась мечта идиотов! С восточных земель в Китай прилетел дракон Сунь-Фао, который обожал убивать, грабить и насиловать. Чудовище напало на провинцию Синь – оно сожгло дворец наместника дотла и уничтожило всех воинов. Буквально за пару дней Сунь-Фао поработил подданных императора Ляо. Захватчик требовал кровавых жертв, почестей и девственниц посимпатичнее.

Вскоре весть о случившемся дошла до императора. Великий Ляо незамедлительно отправил в провинцию Синь лучших воинов. Дракон сжег всех до единого! Узнав об этом, император отправил еще одной войско, которое постигла та же судьба. Потом опять и снова, и так, пока советники не остановили императора Ляо, схватив за плечи, мол, о великий, ты обезумел, опомнись! Это была неслыханная дерзость, однако повелитель пришел в себя и стал рассуждать логически – раз дракона нельзя взять мечом, то следует воспользоваться магией! Император созвал всех, кто хоть немного понимал в колдовстве, и приказал разобраться с напастью...

Между тем жители провинции Синь, которых угнетал злобствующий Сунь-Фао, подумали, что помощи ждать больше неоткуда и разбрелись по соседним землям. Однажды дракон проснулся, лишившись всех поданных. Больше никаких жертв и девственниц – только полное одиночество в опустевшей провинции...

Сунь-Фао полетел на запад, собираясь убить наместника, его воинов и расширить свои владения, захватив еще немного земель. Естественно, дракону это удалось. Когда Ляо узнал, что в его империи стало еще на одну провинцию меньше, то пришел в ярость! Министры предложили попытаться найти компромисс с драконом, раз его все равно невозможно убить, однако повелитель отказался, потому как маги уже закончили работу над волшебным свитком. Оставалось только воспользоваться им и торжествующе смотреть на Сунь-Фао, который будет корчиться в агонии!

Император отправился на переговоры с драконом. На самом деле он просто хотел подобраться к нему как можно ближе, чтобы воспользоваться свитком. Сунь-Фао согласился принять императора и обсудить их совместное будущее. И еже было понятно, что со временем дракон заберет себе все земли, а Ляо сможет повелевать разве что уборной, находящейся на заднем дворе его дома.

Делегация пришла во дворец, захваченный Сунь-Фао. Только дракон открыл рот, как один из министров достал свиток и прочитал заклинание – магический заряд попал чудовищу прямо в огромную пасть! Сунь-Фао сильно ослаб, но не умер. Драконы – бессмертные создания, и убить их просто невозможно.

Сунь-Фао пообещал, что будет гадить, пожирая людей там и тут, если император откажется приносить ему жертвы. Ляо согласился оказывать дракону почести, но только один раз в двенадцать лет – в год кролика. А потом Сунь-Фао снова должен будет убраться туда, откуда прилетел.

Так и повелось. Дракону скармливали закоренелых преступников и злодеев. Правда, среди них не было ни одной девственницы, но Сунь-Фао был рад и этому.

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