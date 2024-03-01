Сюжет 1 Million Fortunes Megaways

В одной богатой семье родился мальчик. Взглянув на сына, отец решил назвать его Силуань, что в перевод с самого древнего, можно сказать, с первозданного китайского, дословно означает «великий воин». В честь рождения наследника глава семейства устроил пир, который продолжался почти целую неделю. Но потом радость отца поутихла, и чем времени уходило, тем тише она становилась. Глядя на сына, он понимал, что иногда имя оправдывает себя в полной мере...

В раннем возрасте мальчик научился управляться с мечом, копьем и другими видами оружия. Обладая выдающимися способностями к ратному делу, ребенок, тем не менее, был откровенно глуп. Будучи юношей, он уже побеждал своих наставников, однако, когда дело доходило до интеллектуальных битв, тут его ожидало полное фиаско. Порой отец жалел, что назвал своего сына великим воином, а не Суньвынь, что в переводе с первозданного китайского означало «умнейший из мудрых». В этом нет ничего удивительного, ведь, как говорил великий Конфуций, бицепсы можно накачать, махать мечом – научиться, но обрести ум, которого не дали боги, невозможно!

Кое-как отец научил сына читать и писать. Конечно, пришлось нанять лучших учителей, чтобы великий воин стал хоть немного умнее крестьянина. к счастью, Силуань начал читать по слогам и писать с ошибками. По-крайней мере, теперь он мог поставить свою подпись в документах, хотя раньше ему приходилось ограничиваться крестиком, что, конечно, расстраивало отца и забавляло всех остальных – даже слуги тихонько хихикали, делая вид, будто кашляют в кулак.

Наконец Силуань окончательно повзрослел и отправился странствовать. Ему хотелось славы, денег и всеобщего признания, но как всего этого добиться, если боги решили сделать тебя беспросветно тупым?! Разве что совершить ратный подвиг или найти сокровища...

К сожалению для Силуаня, никаких войн не предвиделось даже близко. Отважный воин погоревал о том, что ему негде применить свои таланты, и отправился на поиски легендарного замка, в котором хранится целый миллион разных сокровищ: золотой дракон, священная черепаха, феникс, бесконечная корзина монет и другие колоссы богатства, которые способны сделать абсолютно любую жизнь еще лучше.

Далеко на востоке Силуань отыскал непролазные горы, среди которых никогда не ступала нога человека. Он смог пробраться к острым вершинам козьими тропами и обнаружил на высокогорном плато легендарный замок. Правда, в нем жил дракон, который не спешил расставаться с миллионом сокровищ. Огнедышащий гигант приказал искателю приключений убираться, пока не поздно, но тот не собирался отступать. Силуань сразился с драконом и убил его.

Победитель вошел в замок и начал искать золото. Он нашел бесконечную корзину и возликовал! Силуань выкидывал магические артефакты, разбрасывая их направо и налево, пока не нашел деньги. Великий воин даже не задумывался о том, что они наделены магической силой...

Впрочем, глупость впервые послужила на благо всего человечества – артефакты разлетелись по всей земле. Возможно, вам удастся найти один или даже несколько, и тогда вы станете богатым, как сам император Поднебесной!