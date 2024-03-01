Сюжет Chicken Madness Ultra

Петух разгуливал по двору, никого не трогая. Первый «альфач» в курятнике клевал зернышки, потихоньку «топтал» своих цыпочек и иногда кукарекал, чтобы все вокруг знали, кто тут большой босс. Настоящее было прекрасным, будущее казалось безоблачным – все складывалось просто чудесно до тех пор, пока на шее петуха не сомкнулись пальцы толстого злобного повара.

Отвратительного вида человечишка собирался варить супец, в котором, разумеется, должно быть хотя бы немного мяса. Петух вырывался, как мог и голосил, надеясь, что куриный бог услышит его и спасет из цепких лап смерти, которые пропахли луком.

Вдруг из дыры в заборе показался енот! На соседском дворе грохнуло ружье, послышалась ругань, адресованная полосатому проказнику – очевидно, его хотели пристрелить! Енот протиснулся в дырку, пробежал по двору и укусил повара за ногу – тот завопил от боли и выпустил петуха, который поспешил следом за своим спасителем, едва приземлился на землю.

Они пролезли через дыры в заборе и понеслись по улице до ближайших кустов. Енот позвал петуха к себе в нору, чтобы пересидеть переполох, который они устроили, пока страсти не улягутся. Конечно, спасенный не стал отказывать гостеприимному спасителю и спрятался в его доме до поры, до времени.

Енот спросил куриного жигало, что тот собирается делать дальше? Вопрос был вполне резонным – возвращаться назад нельзя, иначе повар совершит задуманное и в этом мире станет на одного петуха меньше!

Впрочем, наш герой не пальцем делан. Он знал, что рано или поздно из него захотят сварить супец, да только повар, гад этакий, подкрался незаметно, словно шпион, хоть и был всего лишь злобным, лысым, жирным чертом! Ну, если верить кухаркам, судачившим обо все на свете, то их босс именно такой и есть.

Петух все предусмотрел! Пока все думали, будто повелитель курятника праздно шатается по двору, он готовился к операции «Антисуп». Петух умудрился наворовать три вагоны взрывчатки с военной базы, находящейся неподалеку от деревни. Он заминировал каждое второе здание, кроме сараев, в которых жили простые животные – такие же несчастные создания, которых двуногие пожирали, когда им вздумается…

Петуху удалось стянуть с той же базы несколько разработок военных ученых. Благодаря инновационным технологиям он создал настоящего вестника апокалипсиса – огромного робота, оснащенного пусковыми установками с самонаводящимися ракетами! Получился стальной гигант, который мог стереть деревушку с лица земли…

Петух принял решение – пора загнать двуногих обратно в пещеры, из которых они выползли миллионы лет назад! А еще лучше – разбить в пух и прах, чтобы они заплатили за всех домашних животных, которых пустили себе на корм.

Енот слушал пламенные речи петуха с замиранием сердца. Ему очень понравился план, благодаря которому люди переместятся в начало всеобщей пищевой цепочки. Он был уверен в том, что командор Гребень (петух сам подарил себе особый титул) сможет привести животных к победе!

Рано утром двое отважных революционеров запустили робопетуха и установили программу на уничтожение деревеньки. Как будто этого было мало, командор Гребень решил взорвать запасы взрывчатки, установленной кругом и всюду. Ну что тут скажешь? Кажется, людям конец... операция «Антисуп» началась!