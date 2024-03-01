Сюжет 16 Coins

Клиф долго ухаживал за больным дедушкой, надеясь облегчить его существование. У старика было четыре внука, однако остальные трое редко его навещали. По-хорошему, они просто заскакивали ненадолго, чтобы узнать, жив ли любимый дедушка или не пора ли делить наследство.

И вот старик умер. За свою долгую жизнь ему удалось кое-что нажить – как только пришло время наследства, все родственники тут же прилетели на огонек. В назначенный день душеприказчик объявил, что покойный все свое добро оставил внукам.

Первый получил дом. Он стал владельцем милого двухэтажного особнячка, в котором дед прожил всю жизнь. Клиф едва не поперхнулся от злости и непонимания, когда душеприказчик объявил, кому достанется дом.

Второй внук получил два хороших автомобиля. Обе машины стояли в гараже и находились в прекрасном состоянии – покойный очень давно ими не пользовался по вполне понятным причинам.

Третьему внуку старик завещал неплохую сумму денег. Проклятье, да на счете числилось больше двухсот тысяч долларов, если верить душеприказчику!

И вот очередь дошла до Клифа. Тот был возмущен завещанием до глубины души! А когда он узнал, что дед оставил ему лишь старую деревянную коробку с надписью «Тайна», то вообще захотел отказаться от родства и пожалел об упущенном шансе удавить любимого родственничка подушкой…

Посмеявшись над Клифом, братья ушли, радуясь полученному наследству. Душеприказчик с виноватым видом передал дедовскую коробку самому заботливому внуку и вежливо кивнул на дверь.

Дома Клиф открыл полученное «наследство», до сих пор не веря в произошедшее, по-крайней мере, до конца. На дне коробки лежало шестнадцать золотых монет. Клиф достал их и положил на стол. Это были огромные кругляши золота, которым наверняка исполнилась не одна сотня лет. Клиф хотел отвезти один к антиквару – у него в душе появилась слабая надежда на то, что монеты чего-то да стоят…

Оценщик предложил за монету немаленькую сумму. За три таких кружочка можно было выручить тысяч пятьдесят! Клиф поехал домой, надеясь урвать хоть шерсти клок с любимого дедушки, вернее с наследства, которое тот ему оставил.

Дома он открыл коробку, когда переносил на окно – и в ней снова лежало шестнадцать золотых монет! Клиф достал их, опустил крышку и снова приподнял, но больше там ничего не было. Странно, а ведь он мог поклясться на библии, что забрал все монеты!

На следующий день Клиф опять открыл коробку. Каково же было его удивление, когда он увидел на дне еще шестнадцать золотых монет. Итак, их накопилось уже тридцать две. И тут до Клифа дошло, сколько можно заработать благодаря таинственной коробке!

Монеты появлялись каждый день. Клиф складывал их в сундук, который через три месяца уже не закрывался. Правда, он заметил, что если оставить шестнадцать золотых лежать в коробке, то на следующий день монет не прибавится. Впрочем, разве это проблема…

Через некоторое время Клиф купил себе новый дом, несколько машин и открыл банковский счет, на котором теперь лежала весьма солидная сумма. Только теперь он понял, на что дедушка жил всю свою жизнь и почему не работал ни дня. Если вам когда-нибудь удастся найти деревянную коробку с надписью «Тайна», это, считай, ваш счастливый билет в мир безбедного существования!