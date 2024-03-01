Сюжет Big Max Pot Hunter

Далеко-далеко в Карибском бассейне был остров. На нем жило никому неизвестное племя, которое радовалось жизни круглый год. Еще бы не ликовать каждый день, когда лето не проходит!

Люди и птицы, живущие высоко на деревьях, были единственными обитателями острова. По какой-то странной причине здесь не водились никакие дикие животные. Собственно, никто в племени никогда не видел ни одного зверя – люди рождались на острове, жили и умирали. Они были уверены в том, что мир состоит из воды, а им – избранным детям богов, повезло жить на благословенной частичке суши.

Люди питались фруктами и ягодами. Никакой другой еды тут не было! Будучи веганами поневоле, они даже и подумать не смели о том, что можно поймать рыбу, зажарить на костре и с аппетитом скушать. Казалось, никто не препятствовал людям взять камень, да сбить пару птиц, сидящих на пальмах, и приготовить жаркое. Но каждому ребенку объясняли с раннего детства, что никакой другой еды, за исключением фруктов и ягод, просто не существует.

Племя массово увлекалось ловлей жемчуга. Однажды к острову прибило обломки корабля, среди которых нашлось два сундука. Вождь принял это за особое благословение богов и забрал их себе. Разумеется, не для личных целей, ни в коем случае! В сундуках хранились самые огромные жемчужины, которые повезло найти остальным жителям племени. Это было общее богатство – каждый человек мог в любое время открыть сундуки и взглянуть на сокровища дивной красоты.

Жизнь на острове шла своим чередом, пока в один безоблачный день на горизонте не появился корабль. На нем приплыли люди, одетые в железную одежду и вооруженные двумя палками: одной они рассекали заросли в джунглях, а второй стреляли в птиц, удивляясь тому, какие же чудные здесь водятся рябчики, что бы это ни значило. Они жарили дичь на костре – так племя веганов узнало об ином гастрономическом пути! Впрочем, он был отвергнут единогласно и назван ересью, а пожиратели животных – гнусными мясоедами.

Люди, носящие железную одежду, пригрозили островитянам своими палками, потребовав отдать жемчуг. Для большей убедительности они застрелили одного из племени. После кровавой расправы вождь отдал оба сундука, лишь бы только незваные гости поскорее убрали грохочущие палки и больше не доставали, а еще лучше – уплыли бы куда-нибудь к чертовой матушке.

Между тем злодеи потребовали отдать им женщин. А потом еще фрукты – последняя просьба прозвучала смеха ради, однако островитяне восприняли ее как попытку отнять у них еду! Началась настоящая бойня...

Паре гостей размозжили головы камнями, но разве могут такие импровизированные снаряды хоть сколько-нибудь сравниться с ружьями! Обладатели железной одежды перебили всех из своих мушкетов, а на кого не хватило пороха – тех добивали саблями.

С тех пор прошли столетия. Каждый год ООН объявляет траур в День мертвого вегана, надеясь таким образом искупить свою вину перед миром островных папуасов. Правда, мясоеды в этот день наоборот злорадствуют, а особо упорные любители пожевать вкусной плоти жарят рябчиков на медленном огне и подают к столу. Разумеется, с фруктами и ягодами.

Кстати, вы тоже можете почтить память жертв веганского холокоста. Сыграйте в автомат, который создан при поддержке ООН, Ассоциации защиты рябчиков, Общества анонимных вегетарианцев и Комитета сожалеющих конкистадоров!