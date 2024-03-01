Billy Bob Boom
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Обзор Billy Bob Boom

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 95.2%
Max Win
Max Win: X2500
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Billy Bob Boom

Билли Боб очень любил выпивку. С годами он все больше прикладывался к бутылочке, которая заменяла ему жену, детей и мать родную. Вскоре любовь к зеленому змию начала мешать ему ходить на работу, ну, вот Билли Боб и бросил это дело! А начальник только вздохнул с облегчением, потому что пьющие работники нужны как собаке пятая нога, то есть, никак и никому.

Пока бывшие коллеги нашего героя трудились в поте лица на своих рабочих местах, он продолжал выпивать соло и с собутыльниками. Разумеется, сбережения подходили к концу медленно, но верно – через некоторое время в кармане Билли Боба осталась только дырка...

Хорошо, что он являлся домовладельцем! Недвижимость получилось выгодно продать – это был настоящий праздник для Билли Боба и кошмар для его многострадальной печени, которая не отвалилась только по одной причине – этого, очевидно, желал сам Господь. Счастливый продавец переехал на съемное жилье, продолжая бесконечные возлияния.

Но вот деньги снова подошли к концу. Хозяева выперли Билли Боба на улицу, когда тот задолжал за три месяца. Вот так в его жизни начался путь бомжа...

В начале карьеры бездомного ему пришлось жить на свалках, спать под мостом и в мусорных баках, драться за почти пустые бутылки, в которых на донышке оставалось чуть-чуть пойла и заниматься многими другими, менее приятными вещами. Жить без крыши над головой оказалось просто невыносимо! Билли Боб много раз пожалел, что связался с зелеными змием, да только, как говорится, умная мысль приходит после самого глупого поступка.

Выпивоха отправился в горы, надеясь найти там какую-нибудь пещеру. Лето подходило к концу и неплохо было бы переждать дождливую осень, а потом еще и зиму в относительно теплых условиях. Ну не в мусорном же баке сидеть, в самом деле! А право жить под мостом надо еще завоевать, да удержать – ох уж эта суровая борьба за место под бетонными опорами...

Билли Боб нашел довольно теплую пещеру. Он развел костер, сварил похлебку из крысы и голубя, а потом хорошенько пообедал. Только ему вздумалось прилечь на дневной сон, как в дальнем углу пещеры что-то блеснуло. Билли Боб с надеждой бросился проверять – вдруг это монета покрупнее?!

Находка превзошла его ожидания – блеснул золотой самородок, торчавший из каменной породы. Конечно, вытащить его было просто невозможно, по-крайней мере, без кирки и лопаты нечего и пытаться! Счастливчику пришлось отправиться в город, чтобы украсть инструменты у какого-нибудь раззявы, который оставляет их во дворе, а не убирает в сарай. К счастью, таких «умников» немало, поэтому Билли Боб вскоре вернулся обратно, неся на плече украденные орудия труда. И вот он начал осваивать ремесло шахтера, надеясь на лучшую жизнь.

В пещере были залежи золота, рубинов и серебра. Правда, добывать самородки, махая кайлом и лопатой – занятие не из приятных. Билли Боб успешно продал пару драгоценных камней и накупил взрывчатки. Заодно он вставил себе золотой зуб и обзавелся новой одеждой, чтобы люди не путали будущего богача с обыкновенным бомжом.

Пока никто не знал о залежах, Билли Боб выкупил у муниципалитета участок земли с пещерой и всем, что к ней прилагается. К тому времени у него уже был весьма приличный запас золота и рубинов. Более того, обладатель пещеры подумывал о покупке дома. Теперь главное работать, да побольше, и тогда жизнь неминуемо наладится!

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