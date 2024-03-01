Сюжет Sweet Bonanza

Маленький Петер просто обожал сладкое! Малыш вполне мог просидеть за столом целый день, «треская» конфеты, вафли, леденцы и прочие десертные лакомства. Разумеется, за обе щеки, и лишь иногда запивая чаем – это элементарная техника безопасности, которую должен соблюдать каждый сладкоежка! В противном случае в одном месте слипнется, и придется идти к проктологу, чтобы устранить неприятное последствие обжорства сладким.

Тысячи раз мама говорила Петеру перестать «наворачивать» конфеты горстями. Несчастная женщина устала отдавать треть своей зарплаты стоматологам, которые лечили зубы ее деточки. Впрочем, доктора не имели ничего против сладких пристрастий Петера. Равно как и владелец кондитерской лавки, и продавцы на улице и другие люди, имеющие хоть какое-то отношение к индустрии кондитерских изделий.

Правда, негативные последствия обжорства сладостями не ограничивались кариесом – с каждым днем Петер набирал вес прямо как культурист, только в отличие от любителя тренажеров работал он исключительно на массу. На жировую, разумеется, потому что сколько конфет не слопай, мышц от этого не прибавится!

Время шло, Петер рос, причем не только в длину, но и в ширину, благодаря любимым сладостям. В одно прекрасное утро мальчик попросту не смог выйти из комнаты! Тело сладкоежки, напоминавшее шарик, не пролезало в дверь!

Мама попробовал вытащить сына из комнаты, однако ничего не вышло. Устав от безрезультатных попыток справиться с обжорой, она позвонила мастеру и попросила расширить дверной проем. Правда, умелец на все руки рассчитал ей такую цену за работу, что у нее глаза на лоб полезли и это еще без материалов!

Проклиная жадность мастеров, мама Петера решила справиться с проблемой сама, однако тут она потерпела фиаско – оказалось, сделать дверь чуть пошире совсем не так просто, как кажется. Оставалось только одно – лишить Петера сладкого и надеяться, что маленький обжора похудеет.

Надо сказать, любитель конфет очень расстроился такому повороту событий! Сколько он не просил, суровая мать оставалась непреклонной и давала ему исключительно полезную еду, принося тарелку в комнату. Сам-то Петер не мог спуститься на кухню... Заодно бессердечная женщина, которую он когда-то называл любимой мамочкой, дала ему весы.

Прошла неделя, и килограмм лишнего веса ушел! Когда стрелка весов вместилась на одно деление, бескомпромиссному любителю конфет стало особенно тоскливо.

Ночью в комнату залетела фея и спросила ребенка, почему тот плачет. В ответ малыш послал чудесное создание на три буквы, продолжая реветь в подушку. Тем не менее, фея проявила настойчивость и снова задала тот же самый вопрос. Петер понимал очевидный факт: психоаналитик не придет, жаловаться больше некому и его понесло – раздосадованный мальчик вытер слезы и рассказал фее о своей зависимости от сладкого, начиная с первой съеденной конфеты.

Крылатая незнакомка выслушала его, качая головой. Когда Петер закончил рассказ, фея взмахнула волшебной палочной и превратила окно в портал, ведущий на просторы страны сладостей! Мальчик скорее протиснулся на ту сторону и сразу упал в карамельную реку. Выбравшись на берег из сладкого мороженого, он поблагодарил свою спасительницу и, разумеется, начал жрать. А фея, улетев из комнаты, сняла свой колпак, под которым оказались рога, стянула маску, скрывавшую физиономию черта и перестала говорить как волшебная девочка. Бес весело рассмеялся, пожелал мальчику сдохнуть от булимии и провалился в ад!