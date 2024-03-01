Nice Catch Doublemax 2
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Обзор Nice Catch Doublemax 2

Количество линий
Количество линий: 729
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: Х10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Nice Catch Doublemax 2

Долгие месяцы Фишерман не выходил в море – он сидел дома, глядя на аквариум, в котором плавали четыре прекрасные рыбки! Но с каждым днем это занятие казалось ему все более однообразным. Конечно, четыре красавицы, которых Фишерману повезло поймать, выглядели просто великолепно, однако даже самые милые создания могут надоесть...

Фишерман снова решил порыбачить. К тому же он надеялся, что и в этот раз ему удастся поймать что-нибудь интересное! Хотя с его-то везением, которое приходит раз в десять лет, это была просто несбыточная мечта.

В любом случае Фишерман сел на свою яхту и поплыл, куда глаза глядят. Выбрав местечко неподалеку от берега, он встал на якорь, закинул удочку и, помолившись морскому богу, начал ждать, когда на его наживку клюнет Моби-Дик или другая рыбка примерно тех же размеров.

В это самое время Бекки заплывала все глубже и тоже надеялась найти добычу побольше. Охотница за жемчугом выбрала то же самое место, что и Фишерман, только она плавала почти у самого дна, вооружившись ножом и фонариком. Бекки искала раковины и вскрывала каждую, чтобы обчистить, словно воришка чей-нибудь дом. В некоторых лежали жемчужины, которые она ловко перекладывала в своей мешок. Через некоторое время в нем лежала целая уйма жемчуга!

Запас кислорода в баллоне, висевшем на спине Бекки, подходил к концу. Охотница за жемчугом поднялась ближе к поверхности и поплыла по направлению к берегу. В этот самый момент ее одежда за что-то зацепилась! Бекки сразу не поняла, что происходит, а когда до нее дошло, кто попался на крючок, было уже поздно!

Фишерман тянул добычу со всей силы, благодаря морского бога, которому помолился совсем недавно. Он искренне верил в то, что сейчас вытащит из воды самую большую рыбу, которую вообще только можно поймать! В размерах своей добычи Фишерман не сомневался – ишь как упирается! Если это и не сам Моби-Дик, то уж как минимум его дальний родственник...

Человек, которому всю жизнь не везло в рыбалке, вытянул одну из самых прекрасных женщин на земле за нижнюю половину купальника. Бекки возмущалась и ругалась, жалея о растянутых трусиках, пока не увидела того, кто ее поймал – оказалось, это был мужчина ее мечты!

Фишерман помог девушке забраться на яхту. Надо сказать, он ожидал увидеть на крючке все, что угодно, хоть огромный ботинок, который уронил в воду сказочный великан, живший тысячу лет назад, однако пойманная добыча его по-настоящему удивила! Пришло время сворачивать удочки, и Фишерман поплыл к берегу выгрузить свою «рыбку», которая сменила гнев на милость и перестала ругаться.

Собственно, так они и познакомились. Теперь все свое свободное время Фишерман посвящал возлюбленной, которая была просто в восторге от великолепного аквариума с рыбками. Он больше не ездит на рыбалку, правда, иногда возит Бекки на охоту за жемчугом. Благодаря своему увлечению она зарабатывала огромные деньги и была не только очень привлекательной, но еще и весьма выгодной второй половинкой.

Вот же Фишерману повезло! Прямо-таки звезды сложились над его многострадальной головой, которая уже воспринимала неудачи как норму. Возможно, вам тоже повезет, и помните, если не вышло сразу, то в другой раз вы обязательно выиграете ваш джекпот!

Провайдер
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