Сюжет Royal Potato

Благодаря двум огромным клубням, удостоившимся титула короля и королевы, картофельный куст вырос просто огромным! Кроме того, урожай получился отличным! Среди прочих картофели маленькая принцесса была самой любимой. Шли недели, месяцы, принцесса росла, и вот, наконец, пришло время найти достойного жениха для юной особы. Претендентов собралось аж четверо!

Кеннебек предложил картофельной принцессе руку и сердце, пообещав сделать вместе с ней столько наследников, что все вокруг будут завидовать! Это был один из самых плодовитых сортов. Оставалось только сказать «да» и вырастить вместе самый огромный куст, но… родители хотели посмотреть всех женихов.

Следующим руку и сердце предложил Рыжий. Весьма завидный жених знал рецепт особой смеси, защищающей от колорадских жуков – это ли не самый надежный клубень, с которым действительно стоит связать дальнейшую жизнь?! Проклятые паразиты способны уничтожить куст и лишить картофель питания… родители взяли Рыжего на заметку. Конечно, физиономия у него на любителя, но зато какой рецепт, какой состав!

Далее король и королева познакомились с Юконом. Это был во всех отношениях привлекательный джентльмен, который умел разбираться с сорняками. Ни одна травинка не прорастет там, где он занял место под солнцем! Родителям он тоже показался достаточно интересным, однако они не стали говорить «да» – им по-прежнему хотелось увидеть всех женихов…

И вот они познакомились с Дезире! Известный сорт славился устойчивостью к различным заболеваниям почвы. Такой картофель прекрасно растет в любом грунте. Кто его знает, может быть, Дезире смог дать потомство даже в глине… что уж говорить о садово-огородной почве или благодатном торфе!

Каждый жених был по-своему хорош, но родителям предстояло выбрать одного единственного. Разумеется, они хотели для дочки лучшую партию, поэтому им предстояло крепко подумать над тем, кому выпадет честь породниться с королевской семьей.

Его величество долго чесал клубень, перед тем как вынести первый вердикт – его величество отправил Дезире домой со всем уважением. А, собственно, почему бы и нет – почва вокруг прекрасная, как-нибудь обойдемся! По-крайней мере, король думал именно так.

Сорняков на картофельных рядках практически не было. Поэтому родство с Юконом представлялось королевской семье не самым выгодным вариантом – какой толк от особенностей этого сорта, скажите на милость?! Совершенно бесполезный получается родственник…

Затем король переключил свое внимание на Кеннебека. По мнению его величества, плодовитость вещь, конечно, замечательная, однако она возникает и естественным образом безо всяких предрасположенностей. Земля в окрестностях хорошая, сорняков почти нет, удобрений в почве навалом – урожай и так будет, что надо! Король подумал-подумал и попросил Кеннебека идти домой.

Итак, родители выбрали Рыжего! Там, где они росли, имела место быть только одна проблема – проклятые колорадские жуки, которые могут съесть абсолютно любое количество цветущих картофельных кустиков.

Королевская семья сыграла свадьбу. Рыжий стал принцем, а дочка была чрезвычайно рада жениху, который всегда готов защитить ее от вредителей. Осталось только вырастить урожай побольше, и можно считать, что жизнь удалась!