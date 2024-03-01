Сюжет Stampeding Strike

Бизон решительно не понимал, почему остальные звери ненавидят заводы, которые люди строят в саванне! Наверное, все дело в том, что они – на редкость глупые создания. А бизон был очень мудр. Он даже умел читать, правда, не понимал значения многих слов, но для такого животного и это уже само по себе большой прорыв.

Возможно, звери не любили постройки людей из-за отходов, которые те сбрасывают прямо в реки. Но это только подтверждало их глупость, казавшуюся бизону просто возмутительной! Дело в том, что он неоднократно пил как раз там, где установлены эти трубы, из которых стекает отработанная вода, и ничего плохого не произошло ни единого раза! К тому же в тех местах всегда свободно, а у реки, бывает, приходится как следует потолкаться. Правда, один раз бизона сильно «пронесло», но тут дело было, скорее всего, в несвежей траве или какой-нибудь проклятой букашке, которая спряталась под листиком и попала в пасть могучего гиганта.

Вот и сейчас «мудрец» собирался попить там, куда в реку сбрасывались отработанные материалы с завода по производству виагры. Бизон не знал, что означает это слово, однако искренне верил в то, что с ним ничего не случится, как и в предыдущие... сколько раз там он пил? Тысячу, наверное, может и больше!

Могучий зверь пил до тех пор, пока вода не встала поперек горла. Констатировав прекрасное самочувствие, бизон в очередной раз убедился в безграничной глупости остальных животных и неторопливо пошел своей дорогой. Через какое-то время косматый гигант ощутил сильнейшее желание! Проклятье, да он просто не знал, куда деваться!

Как назло, поблизости не было ни одной самки, поэтому бизон направил половую агрессию на ближайшую норку. Енот, который сидел внутри, едва не лишился дара речи, когда увидел, чем разрушают его дом. Высунувшись с другой стороны норы, полосатый совершил большую ошибку – бизон тут же переключил все внимание на него...

Из-за большой разницы в размерах, енот был растоптан, но, по-крайней, мере ничего ужасного с ним не случилось. А бизон, глядя на растянувшееся тельце, понял, что ему следует искать кого-то побольше!

Между тем орел, парящий в небе, видел все происходящее. Осознав, насколько опасен здоровый бизон, нуждающийся в брачных игрищах, он полетел скорее предупредить других зверей об опасности! Первым царю небесной выси попался волк. Орел рассказал тому о страшной смерти растоптанного енота, но серый не поверил. Рассмеявшись, волк хотел было отмахнуться от сочинителя разных небылиц, но увидев вдалеке несущегося бизона, истекавшего слюной, хищник понял – пернатый не врет, пора бежать!

Орел полетел дальше, собираясь предупредить всех, кого сможет. Волк побежал в другую сторону, забрав по пути оленя и медведя. Звери в панике спасались бегством, надеясь поскорее уйти от безумца. Увы, косолапый оказался слишком медлительным и никак не мог оторваться от преследователя – расстояние между ним и бизоном неуклонно сокращалось!

Медведь прыгнул в реку и поплыл на другой берег. Бизон кинулся следом за ним, однако плавал он гораздо хуже косолапого. Тот пересек речку гораздо быстрее и побежал прочь. На счастье медведя, бизон оказался куда более медленным пловцом и потерял из виду свою «добычу». Ну а потом ему удалось найти целое стадо собратьев, в котором паслось с десяток свободных самок, и все закончилось хорошо!