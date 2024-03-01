Сюжет Galactic Racers Dream Drop

Совсем скоро начнется первый заезд, проходящий в рамках Двадцатых межгалактических гонок! Трасса находится на планете Крид-18. Возможно, вы уже видели ее в чемпионатах прошлых лет – проходит через город Стикс, который неплохо кормится с этих гонок. Говорят, цены на аренду жилья взлетают до небес, и многие готовы заплатить за возможность, наблюдать ралли из окна, попивая кофе.

Трасса обнесена силовым ограждением. Визуально какие-либо заборы отсутствуют – все-такие на дворе тридцать первый век, и сейчас уже не делают так, как тысячи лет назад. Древние ставили обычный забор, а потом в него влетал автомобиль и бывало заезжал на первый-второй ряд, словно желая поближе познакомиться со зрителями. Благодаря силовому ограждению, состоящему из потока квантовой энергии, подобные недоразумения исключены.

В гонках могут участвовать все желающие. Разумеется, минимальная квалификация все же необходима, поэтому допуск к ралли выдается только после прохождения отборочного тура.

Согласно правилам чемпионата, предусмотрено всего лишь три призовых места. Судьи определяют финалистов по количеству очков. Лидеры участвуют в последнем заезде, по итогам которого распределяется бронза, серебро и золото. Ну и, конечно, победители получат миллионы кредитов на счет в Первом межгалактическом банке.

В гонках участвует несколько десятков претендентов на победу. Мы не будем перечислять всех, однако упомянем фаворитов, на долю которых приходится большая часть зрительских симпатий.

Двое андроидов снова в деле! В позапрошлом году одному из них удалось дойти до финала, но во время последнего заезда пришло обновление, и робот завис, потеряв несколько секунд. В результате он финишировал последним. Будем надеяться, что в этот раз разработчики догадались отключить автоматическую установку обновлений!

Как всегда, в состязании участвует один из самых умелых гонщиков с планеты глазоидов. У него всегда есть какой-нибудь план, который обязательно станет неприятным сюрпризом для конкурентов.

Спрутовидные с гуманоиды тоже поборются за одно из трех призовых мест. Кто знает, может быть, представителю их расы в этот раз удастся поставить на пьедестал победителя хотя бы одно щупальце. Если, конечно, у него вообще будет такое право!

Зеленоглазые циклопы с планеты Эрикс готовы к ожесточенной борьбе, по-крайней мере, их гонщик мечтает рвать и метать соперников, но, увы, физическое уничтожение других участников запрещено правилами. Более того, за это предусмотрен немалый срок, в соответствии с положениями Уголовного межгалактического кодекса.

Планету Орион представляют сразу двое гонщиков! Просто там идет гражданская война, из-за которой все население разделилось на два враждующих лагеря. Одни не хотят знать других и тем более делить лавры победителя. Будет очень забавно, если оба гонщика окажутся в тройке победителей!

Кстати, на участников заезда можно делать ставки. Разумеется, вы тоже можете заключить пари. А еще лучше – примите непосредственное участие в гонках! Так случилось, что теперь как раз свободно одно место. Правда, времени на отборочный тур уже нет, поэтому никто не будет проверять вашу квалификацию. Дерзайте, и пусть вам повезет занять первое место!