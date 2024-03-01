Сюжет Book of Cleo

Мало кто знает, но Клеопатра была страшна как душа Сета! Хотя, возможно, последняя будет и более привлекательной, чем царица, которая прославилась своей красотой в веках. На самом деле все дело в той самой книге...

Когда у царицы родилась дочь, фараон обрадовался и благодарил Ра от всего сердца, но стоило ему увидеть собственное дитя, как он тотчас взмолился забрать девочку обратно. Новорожденная принцесса Египта оказалась страшнее мула, пережившего эпидемию чумы. Мать и отец были в шоке, а придворные вельможи, врачи и повитухи делали вид, будто бы никого прекраснее девочки, плачущей у царицы на руках, нет и быть не может. Еще бы, попробуй скажи, как оно есть на самом деле, и отправишься под топор...

Родители полюбили дочку, несмотря на особую внешнюю «красоту», в конце концов, это же их ребенок! Правда, остальные дети во дворце разбегались от нее как от прокаженной. Проклятье, да иногда даже собаки и кошки начинали выть, если девочка гладила их слишком долго или пыталась обнять...

Время шло, Клеопатра росла. Разумеется, спрос на нее на рынке амурных дел был примерно такой же, как на тот особый вид папируса, который вешают в уборной и используют по мере необходимости. Это, безусловно, была трагедия.

Став полноправной царицей, Клеопатра обратилась за помощью к верховному жрецу. Тот отнесся к ее просьбе с пониманием и воззвал к богам. Первым откликнулся Гор – ох уж этот сердобольный покровитель людей! Древний бог сунул клюв в наш мир через магический портал и спросил, что, собственно, случилось? Потом он взглянул на Клеопатру, и дальнейших объяснений не потребовалось. Гор пообещал помочь. Приказав жрецу, позвать его завтра, он исчез, пробормотав себе под ключ что-то вроде «отец», «Амон-Ра» и «за что»...

На следующий день Гор пришел в наш мир по первому зову жреца и принес книгу, которую передал Клеопатре. В ней содержались самые разные варианты внешности – их можно было менять, словно маски. Правда, Гор предупредил, чтобы она не злоупотребляла разнообразием и выбрала какую-нибудь одну, а не то подданные примут ее за самозванку, да бросят в яму со змеями безо всякого сожаления. А если уж царице захочется выглядеть как-то по-другому, то пусть меняет внешность постепенно, чтобы вельможи и чернь не заметили разницы в одночасье.

Гор пожелал Клеопатре удачи и исчез. Царица меняла внешность не торопясь, и становилась чуточку краше с каждым днем. Обитатели дворца не понимали, что происходит, однако очень радовались благоприятным изменениями царственного лика. Кошки и собаки больше не убегали от повелительницы, да и зеркала перестали покрываться трещинами – теперь их не нужно было менять каждый день, и дворцовые ювелиры наконец-то перестали вкалывать в три смены.

Книга, подаренная Гором, радикально изменила жизнь Клеопатры. Именно благодаря этому артефакту она смогла закрутить интрижку с Марком Антонием и Юлием Цезарем. Многие мужчины были готовы отдать свою жизнь за ночь с легендарной царицей. Красота Клеопатры стала притчей во языцех, однако лишь подлинные знатоки истории Древнего Египта знают, как она выглядела на самом деле. Вот что бы так к каждому приходил великий Гор и помогал решить любую проблему в два счета!