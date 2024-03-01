Сюжет Book of Wisdom

Волшебник Мурфус изучал магию левитации, благодаря которой люди могут летать, как птицы! Правда, у нее очень капризные энергии: чуть ошибешься или не доработаешь заклинание и все – как рухнешь вниз, и хорошо, если ноги не переломаешь! Мурфус проверил это на себе. Сначала великий маг хотел заставить кого-нибудь из учеников стать подопытным кроликом, но среди них не нашлось ни одного отчаянного дурня, который был бы готов рискнуть своей хребтиной ради амбиций наставника. Пришлось волшебнику испытывать заклинания на себе, однако уже через пару дней он набил столько шишек, что уже подумывал бросить это дело...

Рано утром Мурфус шагал по коридору своего замка в библиотеку, где по обыкновению работал. На пути ему встретился кот, лежавший на окне: питомец волшебника щурился от солнечного света, проникающего сквозь стекло, и старательно вылизывал себе то самое место, которое должно прямо-таки блестеть, если верить пословицам и поговоркам. Мурфус взял питомца на руки и пошел в библиотеку, улыбаясь своей смекалке. Нет, ну а разве из кота нельзя сделать кролика? По-крайней мере, подопытного – точно можно!

Волшебник принес пушистого любимца в библиотеку и посадил на пол. Достав из ящиков рабочего стола свитки, он начал читать формулы, проверяя одну за другой на подопытном «кролике». Поначалу кот пришел в неописуемый восторг! Тем более, падение не причиняло ему особых страданий – животина всегда приземлялась на лапы, получая бурю эмоций от каждого полета. Правда, волшебник поднимал своего питомца все выше и выше – вскоре тот уже перестал радоваться внезапно обретенным способностям к левитации! Каждое падение причиняло коту боль, а в глазах животного буквально светилось: «Отпусти меня, живодер проклятый!», однако волшебник продолжал экспериментировать, составляя новые формулы и записывая результаты. Кот бы и рад был сбежать, куда подальше, но магическая сила надежно удерживала его в цепких невидимых лапах.

Наконец опыты закончились. Мурфус добавил в формулы недостающие компоненты и расколдовал кота, скованного магическими путами. Тот недовольно зашипел и побежал к выходу, но у самых дверей остановился, решив отомстить «проклятому живодеру». Мурфус же тем временем записывал магические символы на пустой пергамент волшебным пером. Позже, когда он закончит, останется только переписать его работу, и тогда можно будет сделать сколько угодно свитков левитации, которые будут работать вполне сносно и, самое главное, стабильно!

Пока Мурфус занимался своими делами, кот тихо забрался на шкаф, заставленный склянками с разными зельями, и тихонечко спихнул одно прямо на свиток! Едва капли попали на пергамент, началось твориться что-то невообразимое! Мощная магия подхватила книги, свитки, кота и Мурфуса, который ругался на блохастого, как потомственный сапожник...

Услышав вопли, доносившиеся из библиотеки, ученики поспешили узнать, в чем дело. Стоило одному из них открыть дверь, как его тут же утянуло под потолок, туда, где летал его наставник, пытавшийся дотянуться до кота, который недовольно урчал, уворачиваясь от тумаков.

Да, вот же ж незадача! Теперь Мурфусу нужно, чтобы кто-то прочитал в открытую дверь библиотеки заклинание, отменяющее левитацию. А находится оно в Книге мудрости. Может найдется герой, который напялит свинцовые сапоги и прицепит к ногам гирю, чтобы не улететь, а потом пойдет в библиотеку, да отыщет тот самый фолиант? Возможно, у вас получится – попробуйте вернуть в библиотеку привычный порядок вещей!