BF Games
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Обзор провайдера BF Games

Год основания
Год основания: 2013
Страна
Страна: Польша
Город
Город: Варшава
Владелец
Владелец: Петр Шпотон
Игры
Игры: слоты, казуальные игры
Сервер
Сервер: static-prod.bfgames.com
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О провайдере BF Games

Компания BF Games – дочернее предприятие международного разработчика Bee-Fee, выпускающего программное обеспечение для онлайн-казино и букмекерских контор. Также бренд разрабатывает слот-машины для наземных игорных заведений. BF Games вышли на профильный рынок в 2013 году – игровые автоматы считаются инновацией и пользуются популярностью среди профессиональных гемблинг-игроков, их размещают на своих площадках ведущие казино. На сегодняшний день компания выпустила более шести десятков продуктов, среди которых можно найти бессмертную классику и современные решения, радующие детализированной, красочной графикой и множество бонусных вознаграждений.

Лицензирование

BF Games выпускает игровые автоматы с целью предложить азартным игрокам качественные продукты с возможностью не только получить удовольствие от процесса, но и денежные призы. Чтобы потребитель не сомневался в честности разработчика, он получил лицензии от Комиссии азартных игр Великобритании, сертифицирован MGA на Мальте, а также получил разрешительный документ в Румынии – выдан организацией ONJN. Благодаря этому игроки могут быть уверены, что бренд и его программное обеспечение подверглись проверке со стороны независимых лабораторий. Все результаты, выдаваемые слотами, случайны – на них не могут повлиять ни разработчик, ни администрация казино, ни игроки.

Программное обеспечение

Портфолио BF Games представлено десятками различных продуктов и инновационных решений, но известностью компания обязана онлайн-слотами. Игровые автоматы бренда учитывают запросы гемблеров, а также в полной мере удовлетворяют требования операторов азартных услуг. Каждая из игр проработана до мельчайших деталей – от захватывающего сюжета, до продуманных бонусов, позволяющих клиенту казино получать массу удовольствия от азартного процесса.

Фишка программного обеспечения от BF Games – возможность кастомизации в соответствии с пожеланиями казино – слоты позволяют операторам внедрять фриспины, прогрессивные и накопительные джекпоты, инициировать турниры, формировать рейтинги, проводить акции. Также разработчик обеспечивает быструю интеграцию продуктов на площадки казино – слоты запускаются в максимально короткие сроки. Более того, бренд ведет тесное сотрудничество с другими разработчиками, что в положительном ключе влияет на игровые автоматы – неоднократно компания выпускала эксклюзивы, моментально обретавшие толпы поклонников.

Игровые автоматы BF Games отлично функционируют на компьютерах и компактных устройствах. Игры построены на основе технологии HTML5, за счет чего отличаются высокой скоростью работы, прекрасной графикой и адаптивностью к экранам разных размеров, к различным операционным системам. Присутствует поддержка Windows, MacOS, iOS, Android.

Все слоты запускаются в демонстрационном режиме, что позволяет гемблерам оценить продукт без трат личных средств. Также реализованы технологии безопасности. Информация об игроках защищена файрволлами и многоканальными системами шифрования, поэтому данные не могут быть получены третьими лицами.

Интересные слоты

Book Of Gods – RTP 96,35%

Слот приглашает отправиться в путешествие по Древнему Египту с целью поиска сокровищ, скрытых в гробнице могущественного фараона. В качестве площадки для приключения используется поле на пять барабанов и десяток линий. Предусмотрен режим бесплатных вращений, рискованной игры – эти и другие особенности позволяют многократно увеличивать выплаты.

Bonnie & Clyde – RTP 95,1%

Игрокам предстоит познакомиться с неугомонными Бонни и Клайдом. Задача парочки – осуществить ограбление, а цель игрока – помочь ворам скрыться от представителей власти. Действие проходит на поле из пяти барабанов и двух десятков линий. В качестве вспомогательных инструментов разработчик оснастил слот порцией фриспинов и дикими символами.

Chicken Madness – RTP 96,16%

Популярный игровой автомат, являющийся одним из самых успешных. Здесь можно расслабиться и наблюдать за курочками, которые намерены убежать от повара, планирующего приготовить вкусные блюда для гостей ресторана. Среди особенностей – 4 джекпота, опция Cash Mash, множители выплат x5.

Игры провайдера
Legacy of Tombs
Legacy of Tombs
Burning Slots 100
Burning Slots 100
Fiery Slots
Fiery Slots
Stunning Crown
Stunning Crown
Buffalo Trail
Buffalo Trail
Megacity
Megacity
Fiery Slots Cash Mesh Ultra
Fiery Slots Cash Mesh Ultra
Royal Win
Royal Win
Royal Win Remastered
Royal Win Remastered
Horizon Hunters
Horizon Hunters
Disco Lights
Disco Lights
Chicken Madness Ultra
Chicken Madness Ultra
Frozen Yeti
Frozen Yeti
El Dorado Totems
El Dorado Totems
Book of Wisdom
Book of Wisdom
Dragon’s Chance
Dragon’s Chance
Burning Slots Cash Mesh
Burning Slots Cash Mesh