О провайдере BF Games

Компания BF Games – дочернее предприятие международного разработчика Bee-Fee, выпускающего программное обеспечение для онлайн-казино и букмекерских контор. Также бренд разрабатывает слот-машины для наземных игорных заведений. BF Games вышли на профильный рынок в 2013 году – игровые автоматы считаются инновацией и пользуются популярностью среди профессиональных гемблинг-игроков, их размещают на своих площадках ведущие казино. На сегодняшний день компания выпустила более шести десятков продуктов, среди которых можно найти бессмертную классику и современные решения, радующие детализированной, красочной графикой и множество бонусных вознаграждений.

Лицензирование

BF Games выпускает игровые автоматы с целью предложить азартным игрокам качественные продукты с возможностью не только получить удовольствие от процесса, но и денежные призы. Чтобы потребитель не сомневался в честности разработчика, он получил лицензии от Комиссии азартных игр Великобритании, сертифицирован MGA на Мальте, а также получил разрешительный документ в Румынии – выдан организацией ONJN. Благодаря этому игроки могут быть уверены, что бренд и его программное обеспечение подверглись проверке со стороны независимых лабораторий. Все результаты, выдаваемые слотами, случайны – на них не могут повлиять ни разработчик, ни администрация казино, ни игроки.

Программное обеспечение

Портфолио BF Games представлено десятками различных продуктов и инновационных решений, но известностью компания обязана онлайн-слотами. Игровые автоматы бренда учитывают запросы гемблеров, а также в полной мере удовлетворяют требования операторов азартных услуг. Каждая из игр проработана до мельчайших деталей – от захватывающего сюжета, до продуманных бонусов, позволяющих клиенту казино получать массу удовольствия от азартного процесса.

Фишка программного обеспечения от BF Games – возможность кастомизации в соответствии с пожеланиями казино – слоты позволяют операторам внедрять фриспины, прогрессивные и накопительные джекпоты, инициировать турниры, формировать рейтинги, проводить акции. Также разработчик обеспечивает быструю интеграцию продуктов на площадки казино – слоты запускаются в максимально короткие сроки. Более того, бренд ведет тесное сотрудничество с другими разработчиками, что в положительном ключе влияет на игровые автоматы – неоднократно компания выпускала эксклюзивы, моментально обретавшие толпы поклонников.

Игровые автоматы BF Games отлично функционируют на компьютерах и компактных устройствах. Игры построены на основе технологии HTML5, за счет чего отличаются высокой скоростью работы, прекрасной графикой и адаптивностью к экранам разных размеров, к различным операционным системам. Присутствует поддержка Windows, MacOS, iOS, Android.

Все слоты запускаются в демонстрационном режиме, что позволяет гемблерам оценить продукт без трат личных средств. Также реализованы технологии безопасности. Информация об игроках защищена файрволлами и многоканальными системами шифрования, поэтому данные не могут быть получены третьими лицами.

Интересные слоты

Book Of Gods – RTP 96,35%

Слот приглашает отправиться в путешествие по Древнему Египту с целью поиска сокровищ, скрытых в гробнице могущественного фараона. В качестве площадки для приключения используется поле на пять барабанов и десяток линий. Предусмотрен режим бесплатных вращений, рискованной игры – эти и другие особенности позволяют многократно увеличивать выплаты.

Bonnie & Clyde – RTP 95,1%

Игрокам предстоит познакомиться с неугомонными Бонни и Клайдом. Задача парочки – осуществить ограбление, а цель игрока – помочь ворам скрыться от представителей власти. Действие проходит на поле из пяти барабанов и двух десятков линий. В качестве вспомогательных инструментов разработчик оснастил слот порцией фриспинов и дикими символами.

Chicken Madness – RTP 96,16%

Популярный игровой автомат, являющийся одним из самых успешных. Здесь можно расслабиться и наблюдать за курочками, которые намерены убежать от повара, планирующего приготовить вкусные блюда для гостей ресторана. Среди особенностей – 4 джекпота, опция Cash Mash, множители выплат x5.