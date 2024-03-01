Сюжет Brooklyn Bootleggers

Толстый Гарри был в курсе всех незаконных дел славного города Бруклина. Однажды птичка принесла ему на хвосте весточку от бутлегеров, которые искали способ выгодно продать крупную партию виски. Сам Гарри предпочитал роль посредника, который просто подкидывал интересное дело другим людям за скромное вознаграждение. И он знал, кому предложить сделку с бутлегерами...

После введения сухого закона курс виски по отношению к золоту стал едва ли не один к одному. Джек прекрасно знал, что крупная партия алкогольного напитка, за который добрая половина Бруклина продаст душу – это ключ к счастливой обеспеченной жизни. Когда он услышал предложение Толстого Гарри, красные стекла его очков засверкали от жадности. Джек заплатил информатору, и тот помог ему связаться с бутлегерами, которые мечтали поскорее продать весьма неплохое пойло. Более того, Гарри по старой дружбе подсказал приятелю, как связаться с человеком, желающим приобрести такой товар – таинственный покупатель был готов очень выгодно заплатить наличными...

Провернуть сделку с бутлегерами в одиночку – задача просто нереальная! Джек позвал в дело своих друзей: Тину и Тома – они не раз выручали друг друга в сложных ситуациях. Разумеется, оба согласились поучаствовать в авантюре, которая сулила большие деньги.

Джек обсудил дела с таинственным незнакомцем, желавшим приобрести как можно больше виски. Покупатель предложил огромные деньги! Оставалось только забрать товар у бутлегеров и привезти, куда следовало.

Трое приехали за алкоголем. Джек отдал им почти все свои сбережения, чтобы купить партию виски. Сделка прошла успешно – оставалось только закинуть ящики с бутылками в кузов и ехать за лучшей жизнью. Парням пришлось немного поработать грузчиками, пока дама стояла на стреме.

Наконец они закончили. Перед тем как сесть в грузовик, Джек и Том проверили оружие, а то кто его знает, что может случиться, когда в кузове твоей машины едут миллионы долларов...

Кажется, ничего не предвещало беды. Машина спокойно доехала до городской черты и выехала на улицы ночного Бруклина. Оставалось только добраться до склада, на котором покупатель назначил встречу.

И тут из-за поворота выехали копы! Джейк хотел было остановиться, но проклятые легавые сразу открыли огонь! Очевидно, они не хотели обыскивать машину или задержать компанию – копы стреляли на поражение!

Том и Джейк открыли огонь в ответ, а Тина прикрывала их, как могла, из своего пистолета. Только чудом им удалось проехать целыми и невредимыми. Полицейские запрыгнули в машины и увязались за грузовиком, продолжая палить из всех стволов почем зря! Какое же счастье, что тупые копы не догадались прострелить колеса...

Джейк гнал, выжимая из движка все, что только мог! К счастью, ему удалось оторваться от погони, однако теперь ни о какой сделке не могло идти и речи. Он понимал, что кто-то всех подставил. Для начала следовало найти стукача. Кто же это мог быть? Вряд ли бутлегеры, скорее Толстый Гарри или, чем черт не шутит, таинственный покупатель, спрятавший лицо под широкополой шляпой. Помогите парням найти информатора легавых, и тогда они вознаградят вас как следует!