Notre-Dame Tales Gigablox
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Обзор Notre-Dame Tales Gigablox

Количество линий
Количество линий: 40
RTP
RTP: 86%, 90.5%, 94%, 96%
Max Win
Max Win: X3730
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Notre-Dame Tales Gigablox

О, сколько мифов и легенд сложено о Нотр-Дам де Пари! И, что самое удивительное, некоторые из них – абсолютная правда! После захода солнца в залах величественного собора появляются странные создания, которых неоднократно видели случайные посетители.

Возможно, вы слышали о загадочном типе в маске с длинным носом? Говорят, он любит совать его, куда не следует. Упоминают о нем, чаще всего, женщины, блаженно улыбаясь воспоминанию о приятной встрече. Мужчины в один голос утверждают, что никогда его не видели и делают суровое лицо, бормоча проклятия себе под нос.

Некоторые люди видели монаха с дубинкой. Инок готов преподать урок любому, кто посмеет отступить от церкви и призреть величие папы римского! Ходят слухи, будто бы он может врезать по голове, если услышит, что прихожанин занят не благочестивой молитвой, а праздной болтовней. А еще его хлебом не корми, лишь дай погладить по головке юного отрока. Именно по этой причине детей пускают в залы Нотр-Даме де Пари только в сопровождении родителей! Ограничение установлено для всех, несмотря на отсутствие у призрака какого-либо интереса к маленьким девочкам.

Пару раз в залах собора видели рыцаря в латах, вооруженного острым мечом! Как-то раз на пасхальную службу он зарубил своим клинком случайного посетителя и исчез без следа. Вопиющий случай расследовали все правительственные службы, пытаясь разобраться в причинах кровавой трагедии. О жертве мечника было известно только то, что он пришел договориться о проведении свадьбы в стенах собора и являлся активистом радужного сообщества. Имя рыцаря, придерживающегося традиционных ценностей, осталось неизвестно, однако о поступок его обсуждал весь Париж!

Возможно, вы слышали о сэре Пидлтоне? Много столетий назад меценат и филантроп пожертвовал кучу денег на реконструкцию собора, которому в то время уже требовался ремонт. Ночью ему явился ангел и сказал, что денег мало, мол, столько дают только закоснелые грешники! Перепуганный сэр Пидлтон сделал новое пожертвование, а потом еще и еще, потому что слуга Всевышнего появлялся у окна его дома каждую ночь. Злые языки говорят, будто это был никакой не ангел, а епископ Санктус в тематическом костюме и с фонарем под простыней, который позже отгрохал себе огромное поместье. А собор отремонтировали! Правда, когда сэр Пидлтон пришел взглянуть на результат своих инвестиций, на него свалился колокол. С тех пор призрак мецената частенько появляется в соборе – он внимательно осматривает каждый уголок в залах и пытается понять, куда пошли его пожертвования.

Говорят, в стенах Нотр-Дам де Пари поселилась богиня Фортуна. Она является только избранным! Богиня приходит в облике молодой красавицы-цыганки с бубном. Стоит только увидеть ее, и все – удача целиком и полностью на стороне счастливчика! После встречи с красоткой можно сразу же идти в казино, чтобы сорвать банк и стать богаче, чем хитроумный епископ Санктус.

Прогуляйтесь по залам Нотр-Дам де Пари и проверьте, насколько правдивы легенды. Кто знает, возможно вам повезет встретить одного из призраков! И лучше бы это была красавица-цыганка, а не тот странный тип, который носит карнавальную маску с длинным носом!

Провайдер
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