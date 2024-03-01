Сюжет Tiki Runner Gigablox

Тики был одним из самых быстрых воинов в своем племени! Его часто отправляли с посланиями и тот доставлял их быстрее ветра! Ну, на самом деле, конечно, помедленнее, но в любом случае никто не справился бы с этой работой лучше, чем Тики.

Однажды самому быстрому снова пришлось нести послание в другие земли. Тики почти справился с заданием и уже возвращался домой, надеясь вот-вот вернуться в свой дом и упасть на лежанку, но тут из кустов выскочила стая тигров! Хищники громко урчали и было непонятно, то ли они голодны до безумия, то ли у них наступил брачный период, но они в любом случае искали жертву! А Тики категорически не хотел закончить свою жизнь обедом или еще кем похуже... он пустился наутек! Страх придал и без того невероятно быстрому бегуну еще больше сил – теперь его не могли догнать даже голодные тигры! Или похотливые – кто их разберет, кошек этих урчащих, будь они неладны...

Тики чудом оторвался от зубастых преследователей. Но тут появилась другая проблема: оглянувшись, величайший на свете бегун понял, что понятия не имеет, куда его занесли ноги! Как бы ему ни не хотелось этого признавать, но факт оставался фактом: Тики заблудился. Спасшийся от суровой расправы вышел к реке и направился по течению, надеясь обнаружить земли своего племени ниже.

По пути Тики обнаружил два тотема: синий, изображавший доброго духа, и красный, который символизировал злого. Не надо быть шаманом, чтобы понять – оба пропитаны магией! А валявшаяся рядом маска намекала, мол, надень меня, не бойся! Бесстрашный Тики нацепил ее, и духи заговорили с ним, требуя огня и поклонения. Пока злой плевался, выкрикивая всякую нелепицу, добрый объяснил, что к чему – оказалось им обоим действительно требуется огонь и поклонение. Взамен, он пообещал всяческую помощь Тики и его племени. Злой дух наконец отошел от истеричной экспрессии и заявил, все это – чистая правда. А еще он пообещал никогда не трогать Тики и его соплеменников.

Казалось бы, предложение весьма интересное, вот только где тут взять огня? Тики вернулся в свои земли, шагая вниз по течению реки. Он рассказал вождю о своей находке, и тот захотел посмотреть на духов, обитающих в тотемах. Разумеется, Тики взял первого человека племени с собой, чтобы тот воочию убедился в том, какие открываются перспективы. Вождь убедился в правоте его слов и приказал всем своим поданным поклоняться тотемам по-крайней мере раз в день. С тех пор племени во всем способствовала удача, а беды обходили стороной.

Каждый день у тотемов появлялся человек, надевавший маску и зажигавший построенные рядом жаровни – ровно столько, сколько требовалось духам. Огонь превращался в энергию благословления, которую чувствовало все племя. Почетная обязанность факельщика исполнялась всеми поочередно, включая Тики. Единственными избавленными от всеобщего дела были вождь и его жена, которые на правах власть имущих перекладывали свой долг на хрупкие плечи первого попавшегося соплеменника.

Кстати, иногда возле тотемов факельщики оставляют разные безделушки, отлитые из чистого золота. Вы можете забрать их себе, пока никого нет! Только помните, что вас никто не должен видеть! А то еще обвинят в богохульстве и отдадут на съедение тиграм...