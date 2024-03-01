Сюжет Trawler Fishin

Капитан Винс много лет командовал рыболовным траулером. За годы службы на корабле он исходил Тихий океан вдоль и поперек, как и положено настоящему морскому волку. Под его началом работала целая команда, уважавшая своего капитана до глубины души, потому что тот был настоящим профессионалом и, что называется, своим в доску.

По возвращении из очередного рейса капитана вызвали к начальнику порта. Винс ожидал приятных новостей, например, повышения по службе, но вместо приказа о присвоении нового звания услышал лишь настойчивое предложение отправляться на пенсию. То есть, отказаться от него было нельзя – в противном случае моряка бы просто сняли со всех рейсов и оставили сидеть без единого цента в кармане. Начальство успешно практиковало такие меры с морскими волками, которые не желали оставлять службу, когда их об этом настойчиво просили.

Винс подал в отставку «по собственному желанию», получил выходное пособие и отправился на покой. Надо сказать, капитан очень сильно расстроился, когда его «списали»! Он целыми днями сидел перед телевизором, пил джин, курил трубку и смотрел телеканал «Море», по которому круглые сутки показывали водную гладь, лишь изредка прерываясь на рекламу всякой ерунды.

Винс купил говорящего попугая, который сидел у него на плече. За неделю птица обзавелась словарным запасом настоящего моряка и иногда изрекала что-то вроде: «Тысяча чертей и одна портовая шлюха!»

Будучи морским волком, Винс побывал в самых лучших борделях по всему миру. Чего греха таить, по домам терпимости он тоже скучал, вспоминая о них с особой любовью. Порой, память капитана была очень навязчивой, и тогда ему приходилось вызывать «ночных фей», которые готовы порадовать кого угодно, хоть старого пирата, если у того хватит пиастров для оплаты любовных утех. Жрицам любви приходилось надевать костюм русалки и... впрочем, вот тут мы, пожалуй, остановимся, потом как дальше уже начиналось непотребство и вообще морской черт знает, что такое!

Рано или поздно джин и еда заканчивались – в такие дни Винс молча собирался и шел в магазин. Однажды он, купив все необходимое на неделю, отправился домой. По пути капитан заглянул в киоск с лотерейными билетами и приобрел один – все равно у него осталось немного денег из-за внезапных скидок на алкоголь, которые оказались так кстати.

Дома Винс уселся в кресло, включил телеканал «Море» по телевизору и взял в руки билет, надеясь на удачу. Он стер монеткой защитный слой, посмотрел комбинацию цифр и стал ждать передачу, в которой назовут выигрышные номера.

Вечером Винс буквально прыгал от счастья – судьба подарила ему один миллион долларов! Разумеется, богатенький капитан не собирался прогуливать огромные деньги. Ему пришла в голову отличная идея – почему бы не купить себе траулер, чтобы плавать по морю со своей командой?!

Сказано – сделано! Желающих стать частью команды Винс нашел в порту. Потом он приобрел списанный корабль, находящийся в хорошем состоянии и вполне пригодный для рыбной ловли. Кстати, промысел обещал приносить неплохие деньги! Мораль сей истории такова: порой стоит лишь немного рискнуть, и твоя мечта сбудется, а жизнь заиграет яркими красками!