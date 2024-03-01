Сюжет Mystery Kingdom: Mystery Bells

Давным-давно существовало королевство Терийон. На севере этой страны находился замок Виствуд, в котором жил волшебник Крилус, занимавшийся самыми разными направлениями магии. Надо сказать, он был очень силен! Услугами Крилуса пользовались герцоги, графы и прочие благородные лорды. Ну и, конечно, слава о способностях волшебника дошла и до дворцовых покоев. Король приказал отправлять Крилусу оружие и доспехи, выкованные оружейниками для его войска. Маг наделял снаряжение чарами: щиты становились крепче камня, мечи разили врагов огнем, холодом и молнией – волшебство превращало королевских рыцарей в настоящих вестников апокалипсиса, которым не могла противостоять ни одна армия в мире!

Крилус мог черпать силу из стихий и из параллельных измерений – такую энергию он часто использовал для собственных экспериментов. Например, когда создавала Колокольчики тайны, которые впитывали в себя любе чары и стали чем-то вроде вместилища. Благодаря этому артефакту Крилус хотел смешать несколько магических энергий, чтобы управлять сменой дня и ночи.

Наконец, волшебник завершил все эксперименты. Оставалось только позвонить в Колокольчики тайны и выбирать продолжительность дня на свой вкус или наоборот устроить темную ночь, которая продлится несколько недель! Крилус взял артефакт и позвонил...

Колокольчики тайны создавали волны, распространявшиеся по всему королевству, достигая дворца, западных гор, рек на востоке, дремучих лесов на юге и границ с северными соседями. Крилус потирал руки, думая о том, каково попробовать на вкус абсолютную власть над светом и тьмой.

Но что-то пошло нет так – замок накрыла темнота, которая медленно расползалась по всему королевству. Маги его величества пытались остановить тьму, но у них ничего не вышло. Между тем люди, оказавшиеся в темноте ночи, превращались в чудовищ, набрасывавшихся на тех, кто сохранил человеческий облик. Постепенно королевство Терийон становилось миром настоящего кошмара.

Соседи, видя, как тьма подбирается к их границам, заподозрили неладное. К счастью, проклятие остановилось, накрыв лишь Терийон. Благородные рыцари и прочие искатели приключений устремились к соседям, чтобы разобраться в происходящем. Увы, ни один не вернулся. Правда, до страны, находящейся на севере, дошли слухи о произошедшем в замке Виствуд. Разумеется, их решили проверить – если источник всех бед находится там, то его просто необходимо поскорее уничтожить, а то вдруг тьма снова начнет распространяться!

Король созвал лучших рыцарей и потребовал отправиться в замок Виствуд. Среди прочих благородных лордов присутствовал сэр Годрик. Доблестный воитель совершил множество подвигов, и был готов снова послужить своему повелителю.

Годрик прибыл к замку Виствуд, который возвышался на скале, словно оплот тьмы. Впрочем, отчасти это место и было именно им. Годрик собирался отправиться в замок и разобраться в том, что к чему. Правда, внутренний голос упорно подсказывал ему дождаться хорошего напарника, которому можно доверять, потому как замок Виствуд – очень опасное место! Может быть, вы составите компанию отважному рыцарю? Волшебник Крилус был очень богатым человеком и в замке осталось много золота – заберите его как награду за подвиг и будьте счастливы!