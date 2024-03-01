Сюжет Chilli Pepe Hot Stacks

Вечером в пятницу Диего встречался с друзьями, чтобы выпить текилы и обсудить произошедшее за неделю. Он и другие мачо разговаривали о работе, о политике, о женщинах и прочих насущных вещах. Обычно беседа продолжалась за игрой в карты. Диего и компания просто обожали покер! Впрочем, когда всем надоедало блефовать, они начинали игру в блэкджек.

Парни играли на деньги. Ну вы же понимаете, что они не маленькие детишки и совсем не против острых ощущений? Правда, ставки были весьма скромные – за стол можно было сесть, имея при себе хотя бы несколько песо. С другой стороны, если игра затягивалась, а такое иногда случалось, то расходы у проигравших получались очень ощутимыми. Впрочем, как и выигрыш у счастливчиков, которым сегодня повезло.

В один прекрасный пятничный вечер игра снова затянулась. Накануне Диего познакомился с красавицей Матильдой, которая ответила ему взаимностью, поэтому в картах ему совершенно не везло. Как известно, подобное случается, если «прокатило» в любви...

Диего проигрался в пух и прах. Ему оставалось разве что сыграть на собственные усы! И он бы сделал это, да только никто из приятелей не хотел принимать такую ставку. Господь свидетель, это были одни из самых роскошных усов в городе, да только ценителей среди других игроков, к сожалению, не нашлось, или может быть к счастью.

Ничего другого Диего не оставалось, кроме как занять у прочих посетителей заведения. И ладно бы мачо просто вернул долг своим друзьям, но какое там! Он решил отыграться, словно забыл о золотом правиле, которое гласит: «Не везет в картах – повезет в любви» – само собой оно работает и в обратную сторону.

Диего снова сел играть в блэкджек, ожидая, что сейчас удача будет на его стороне. Какой же его ждал феерический облом! Горячий мачо проиграл все деньги, которые ему дали в долг прямо на глазах у своих кредиторов, стоявших за барной стойкой и наблюдавших за Диего.

Потерпев фиаско, парень хотел занять еще, но ему посоветовали пойти к черту, предложив вернуть то, что он уже получил. Диего бы и рад, но у него не осталось вообще ничего. Теперь ему пришлось поставить на кон исполнение желания.

Приятели согласились сыграть, но, если Диего опять пролетит, то будет должен сделать все какую-нибудь адскую глупость. Разумеется, в пределах разумного. Парни раскинули карты, и Диего снова проиграл, увы и ах.

Компания начала гадать, что бы такое заставить сделать несчастного, который уже почти зарекся садиться за блэкджек. И тут один из приятелей предложил накормить Диего горячими перцами Чили. Конечно, это угощение называли так вовсе не потому, что перед употреблением его разогревали в микроволновке – просто оно было невероятно жгучим! Друзья решили, мол, пусть чертов должник съест по три вида горячих перцев Чили – тогда так уж и быть, они забудут про долги...

Бармен принес «лакомство». Диего перекрестился, помолился Иисусу, и засунул в рот все перцы разом! Быстро проживав, он проглотил угощение, а потом увидел бога... но тот приказал ему убираться обратно безо всяких объяснений. Когда Диего очнулся, над ним колдовали врачи. Он не мог сказать ни слова – казалось, его глотка превратилась в пасть дракона, которая могла извергать адское пламя!

Стараниями докторов Диего удалось выжить и сохранить голос. Долги ему списали, не задавая лишних вопросов. Друзья даже и не думали, что отчаянный малый съест перцы одним махом! К счастью, все закончилось хорошо. Будем надеяться, вам тоже повезет!