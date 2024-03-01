Сюжет Dog Heist Shift N Win

Наконец в город привезли золотую кость, которая стоила кучу денег! Кроме того, многие коллекционеры были бы готовы дать за не целое состояние, однако это сокровище предназначалось мэру. Прохвост участвовал в городских соревнованиях по охоте наравне с остальными и каким-то образом завалил кабана в одиночку! То есть, мопс загрыз огромного зверя, на которого без ружья ходить вообще нет никакого смысла – странно, неправда ли? Остальные участники добывали рябчиков, лис, зайцев и прочих зверей помельче. И это было честно! А мэр, чертов взяточник, коррупционер и просто псина, решил всех поиметь. Остальные, включая жюри, прекрасно понимали, что мелкий мопс не мог убить кабана, но... взятки хорошо затыкают рты.

Кость лежала в хранилище, которое находилось в одном из офисов Первого городского банка. Там же находились и обычные кости, правда, имевшие совершенно идеальную форму – они тоже стоили немалых денег. Все это добро мэр хотел забрать себе. Возмутительно, что тут скажешь!

«Великолепная четверка» собиралась исправить абсолютно несправедливое положение вещей. Одна из самых известных банд в городе придумала дерзкий план, как забрать золотую кость у богатого и отдать бедным. К последним они относили и себя. Отчасти ребята были правы – по сравнению с мопсом-коррупционером они были просто нищими...

Грабителей всегда работало четверо. Чарли крутил баранку. Он был водителем от бога! Сколько раз за бандой гнались копы, однако ему всегда удавалось уходить. Если бы не мастерство Чарли, то все остальные давно бы тянули двадцать лет в какой-нибудь тюрьме для злостных рецидивистов.

Тоби мог взломать любой сейф или дверь и вообще все, что угодно, запертое на обычный замок. Сначала он ковырялся внутри своими инструментами, а потом отжимал «преграду» вручную. А еще Тоби иногда бил фомкой по голове охранникам и прочим типам, оказавшимся не в том месте. Совершенно лишние персоны мгновенно «засыпали» на часок-другой.

Лила была прямой коллегой Тоби, которая находила общий язык с любым электронными замком. Стоило ей немножко поковыряться в электронике и все – дверь открывалась!

Джек быстро собирал все, что не приколочено. За несколько секунд он мог набрать несколько мешков самых разных ценностей. Остальные не успевали следить за ним – они просто готовили мешки и ждали, пока их наполнит шустрый напарник.

Сегодня «Великолепная четверка» собиралась ограбить хранилище, в котором золотая кость ждала своего часа. Ночью машина без номеров остановилась неподалеку от банковского офиса. Пока Чарли ждал, сидя за рулем, остальные воспользовались окном и проникли внутрь здания, несмотря на старания охраны, дежурившей на своих постах.

Разумеется, трое грабителей смогли пробраться в хранилище. Они забрали золотую и обычные кости, а потом попытались скрыться – им почти удалось остаться незамеченными, но кто-то из охранников поднял тревогу слишком рано! Убегающую троицу заметили, вызвали копов, и началась погоня!

Хорошо, что Чарли прекрасно знал свое дело! Он ехал виляя так, как только мог, пока не оторвался от преследователей. Впрочем, ничего из ряда вон выходящего не случилось – первый раз что ли? А золотая кость теперь в надежных лапах!