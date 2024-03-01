Сюжет Fluxberry

Кухарка по имени Клоди всю свою жизнь проторчала на кухне графского замка. Целыми днями она варила, жарила, парила вместе с другими дворовыми девками, которые помогали ей изо всех сил. И вот однажды ее любимая бабуля изволила отдать богу душу. Перед тем как уйти в мир иной, она оставила любимой внученьке наследство, которое Клоди предстояло получить после похорон.

Проводив бабулю в последний путь, внучка поспешила к стряпчему, запинаясь о собственный передник. Юридически подкованный крючкотвор завершил все необходимые процедуры и, собственно, все – Клоди стала полноправной наследницей маленького домика и... поваренной книги, написанной самой старушкой. По приходу домой она открыла записи бабули и погрузилась в чтение. К удивлению, Клоди, внезапно выяснилось, что ее любимая родственница была ведьмой, которая совмещала кулинарию и магию!

Чего только не было в колдовской поваренной книге: салаты для красоты лица, стройнящие каши, пирожные, притягивающие деньги, чаи мужской силы и многое другое! Все блюда и напитки, приготовленные бабулей, содержали в себе волшебную силу. Помимо описания свойств, к каждой «вкусняшке» прилагался подробный рецепт, в котором смог бы разобраться даже безрукий дуралей.

На последней странице Клоди обнаружила небольшой рассказ о повидле счастья. Бабуля писала, что это лакомство создал придворный маг и чародей подземного короля Магнуса, однако потом он впал в немилость и бежал на поверхность, спасаясь от гнева своего повелителя, которому вместо средства от мигрени подал слабительное – ну ошибся, с кем не бывает! Но повелитель был непреклонен в желании покарать слугу, из-за которого он оказался в крайне щекотливом положении, да еще и на глазах у совета министров...

Бабушка взяла рецепт повидла счастья из книги беглого чародея, однако ей достался только один листок, на котором было написано описание и почти весь состав, за исключением некоторых составляющих. Естественно, Клоди хотела приготовить волшебное блюдо, ну или хотя бы попытаться выяснить опытным путем, каких ингредиентов не хватает.

Мало того, что в замке она постоянно торчала у плиты, так теперь несчастной труженице приходилось заниматься дома практически тем же самым! Она вечерами напролет варила повидло, надеясь, что ей удастся сделать то, что умудрился создать великий маг.

Повидло счастья давало омолаживающий эффект, продлевало жизнь и успокаивало нервы. Стоило съесть хоть ложечку, и к человеку начинали липнуть деньги. А еще им начинали интересоваться люди противоположного пола...

Повидло счастья следовало варить из зеленого крыжовника, черники, малины, земляники и других ингредиентов, в которые также следовало добавить слезы девственницы. Последний компонент Клоди удалось добыть, врезав графской дочурке по мягкому месту.

И вот вечером кухарка предприняла очередную попытку сварить повидло счастья! На этот раз она добавила редис и клюкву. Через полчаса кипения содержимое кастрюли засветилось мерцающим светом! Клоди сняла кастрюля с огня и, когда та остыла, попробовала сваренное повидло...

С первой же ложки кухарка помолодела лет на пять! Она продолжала уплетать повидло, пока снова не стала выглядеть на двадцать с хвостиком. Клоди безумно радовалась тому, что у нее все получилось! Ну, теперь-то она заживет новой жизнью...