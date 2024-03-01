Сюжет Forest Spirit

Принцесса Елизавета жила и радовалась жизни, мечтая о том, когда она станет совершеннолетней, и король Филипп, наконец, прикажет оружейнику расковать пояс верности, защищающий «изюминку» любимой дочери от посягательств. Однажды утром царственная особа почувствовала себя нехорошо, к обеду ей стало еще хуже, а вечером ее перестали слушаться ноги. Королева-мать было подумала, что любимая дочурка опять ломает комедию, надеясь избавиться от пояса верности, но, увы, на этот раз принцесса действительно захворала…

Придворный лекарь, разумеется, оказался болваном, который был способен вылечить простуду или насморк, но решительно не знал, как быть с неизвестной доселе болезнью. Король лишил придворного эскулапа премии и отправил на переподготовку, а советникам приказал созвать знахарей, врачей и даже ветеринаров (чем черт не шутит!) со всей страны.

Медики всех мастей хлынули во дворец, надеясь хорошо заработать. Они пытались поставить королевскую дочку на ноги, однако их усилия пропали даром. Один за другим лекари пробовали свои методики, отвары, припарки, примочки и уходили, разводя руками, мол, медицина тут бессильна!

И вот подошла очередь знахаря по имени Лиам. Он долго пытался вылечить принцессу с помощью отваров из лесных трав, однако поднять ее с постели так и не получилось. Впрочем, Лиам не собирался бросать начатое! Знахарь решил обратиться за помощью к духу леса. Он рассказал королю о своих планах, и тот, пожав, плечами, отпустил гения народной медицины на все четыре стороны.

Не теряя ни минуты, Лиам отправился в лес. Там он нашел вековой дуб и провел особый ритуал, позволяющий вызвать магического духа, который всегда приходил в виде волка, медведя и ворона.

Трое явились незамедлительно! Медведь поинтересовался, чего хочет Лиам, и тот рассказал о беде, постигшей принцессу. Дух леса нашептал ему рецепт волшебного эликсира. Все травы, коренья и листья, требовавшиеся для приготовления лекарства, лежали в сумке Лиама. Но кое-чего не хватало: требовалась гроздь волшебного винограда, правда, знахарь в душе не ведал, где ее найти.

Дух согласился помочь в обмен на обещание больше никогда не рубить деревья в этом лесу. Лиам пообещал за короля, потому как вряд ли тот согласится променять здоровье дочери на свеженькие бревна, которые к тому же можно раздобыть и в любом другом месте. Леса будто в королевстве мало, ей-богу…

Медведь и волк отправили ворона за волшебным ингредиентом. Птица вернулась через четверть часа, сжимая в клюве гроздь светящихся ягод. Поблагодарив духа леса, Лиам взял виноград и поспешил во дворец.

Принцесса по-прежнему лежала в своих покоях, а лекари все еще пытались поставить ее на ноги. Конечно, у них ничего не получалось. Лиам приготовил эликсир, как сказал дух леса. Он угостил Елизавету лекарством и ей сразу полегчало.

Уже через пару дней принцесса бегала по дворцу и скакала, как кобыла на ярмарке. В награду Лиам получил горы золота из королевской казны. Перед тем как покинуть дворец, знахарь предупредил Филиппа о том, что тот должен издать указ, запрещающий рубить деревья в том самом лесу.

Король пообещал заняться этим в ближайшее время. Правда, обещанного три года ждут! Пока указ вышел, деревья продолжали рубить так, что щепки летели во все стороны! Дух леса обиделся и проклял принцессу – Елизавета умерла от диареи, но это уже совсем другая история…