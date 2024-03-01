Сюжет Monkey King: Path to Treasure

Над царством обезьян нависла угроза невиданных масштабов: люди собирались вырубить джунгли под корень и оставить от деревьев одни пеньки! Разумеется, пни тоже выкорчевывают, а на их месте построят какие-нибудь заводы, фабрики, отели и торговые центры. Обездоленных обезьян переловят и отправят по зоопаркам, да лабораториям – одни будут развлекать людишек, другие – превратятся в подопытных кроликов! Короче говоря, все могло закончиться очень плохо…

Король обезьян прекрасно понимал, как обстоят дела. Он поговорил с двумя советниками, надеясь, что от трех голов толка будет больше, чем от одной, пусть и царской. Сообразив проблему на троих, король и его приближенные решили отправиться к людям на переговоры.

Утром следующего дня они стояли у дверей офиса компании «Бревно Инкорпорейтед», которая собиралась начать лесозаготовительные работы уже через пару недель. Короля обезьян вместе с советниками пустили внутрь, и большой босс, куривший сигару, выслушал слезную историю о том, как важно сохранить дикую природу, которой на планете итак осталось с гулькин клюв! В завершении рассказа советники показали толстосуму цветок розового лотоса, чтобы тот понял, какую его компания уничтожит красоту, если работы не остановить!

Большой босс достал из кармана платок и высморкался, что называется от души. Потом он попросил дать ему цветок и выбросил в мусорную корзину вместе с платком, от чего просители громко ахнули в один голос! Затем большой босс взял листок бумаги и написал на нем сумму, за которую готов отказаться от вырубки участка леса, где процветало обезьянье царство. Увидев количество нулей, троица присвистнула! А владелец компании «Бревно Инкорпорейтед» дал им неделю на поиски денег, пообещав вырубить джунгли под корень, если они принесут хоть центом меньше…

Обезьяны вернулись домой. Они долго ломали головы, раздумывая, где взять такую безбожно огромную сумму! Наконец, король обезьян вздохнул и объявил советникам: ему придется отправиться в тёмные джунгли за сокровищами. Конечно, его начали отговаривать! Многие пытались раздобыть золото в проклятом месте, но ни один искатель приключений не вернулся обратно!

К сожалению, у короля обезьян не было выбора, потому что ни один банк не даст столько денег в кредит заемщику, который не может предложить в залог ничего, кроме бананов, да честного слова. На следующий день он объявил подданным, что уезжает по делам в соседний лес и оставил вместо себя двух советников, а сам отправился в тёмные джунгли.

Чем дальше король обезьян углублялся в проклятый лес, тем ему становилось страшнее: небо потемнело, зеленые деревья исчезли – вместо них появились совершенно голые, повсюду сновали тени, которые недобро шептались между собой! Он понимал, что все это добром не кончится. А когда король обезьян увидел в дупле светящиеся глаза, смотревшие прямо на него, то вообще едва не развернулся обратно… и поскорее продолжил путь, движимый долгом.

Честно говоря, в проклятых джунглях и вправду очень опасно! Помогите королю обезьян пройти путь к сокровищам – сделайте доброе дело и получите достойную награду с царского плеча!