Сюжет 21 Thor Lightning Ways

Тор был очень любвеобилен! Всем известно о Фригг, Сиф и других женах отца всех богов. Такой «ходок» никак не мог обойтись без внебрачных связей, если вы понимаете, о чем нам тонко намекает история. Об интимной жизни Тора можно было бы написать целую книгу, но мы не будем ворошить грязное белье столь влиятельного персонажа, а лучше сконцентрируемся на одном, но зато очень интересном любовном похождении!

Однажды Тор встретил валькирию удивительной красоты. Недолго думая, он предложил ей заглянуть в чертоги Вальгаллы, найти там свободный шатер и повеселиться от души. И тут случилось неслыханное: красавица пожала плечами, сморщила носик и отказала Тору! Услышав такое, отец всех богов едва не выронил молот...

Валькирия сказала, что ее сначала нужно завоевать, а уже потом мечтать о веселье в шатрах. Например, подарить роскошный подарок, сделать приятный сюрприз, возможно, совершить мужественный поступок или что-нибудь романтичное... потом она взмахнула крыльями и исчезла.

Тор вернулся во дворец, мило поприветствовал жен, будто вовсе и не собирался наставлять им рога, и пошел выпить пива. Взяв руки бездонный рог, наполненный пенным напитком, он сдул «шапку» и призадумался. Царь Асгарда решил воздержаться от дорогих подарков – иначе будет хвастаться и все узнают о внебрачных шалостях, которые Тор предпочитал не афишировать. А про романтику и говорить нечего – это просто непозволительная глупость для бога, которому поклоняются викинги!

Впрочем, оставался еще один интересный способ добиться расположения прекрасной валькирии: убить огромного ледяного демона, то есть, совершить мужской поступок и сделать это эффектно – будет весьма неплохой сюрприз! Правда, для этого придется наделить молот особой силой, вставив в него кристалл молний. А за ним придется сходить аж на другой конец Асгарда...

Тор не стал терять время. Он за считанные мгновения долетел до волшебной пещеры, в которой росли особые камни. Взяв один, размером побольше, обладатель молота инкрустировал драгоценность в свое оружие.

Тор проверил, насколько выросла сила молота и как следует ударил им по земле! Оказалось, теперь из него вылетал двадцать один поток молний, которые могли испепелить все живое.

Обрадованный Один вернулся обратно и призвал валькирию, которая строила из себя недотрогу. Он предложил ей посмотреть, как ледяной демон – огромный трехголовый червь, живущий во промерзших глубинах, падет от его руки.

Парочка тут же перенеслась к логову зловещего создания. Едва только ледяной демон выполз из логова, Тор с громким яростным криком выпустил в него двадцать одну молнию, врезав по земле, что было сил! От такого удара упала и валькирия, и червь – тот перевернулся на спину и задрыгал лапками, перед тем как испустил дух.

Прекрасная капризница была приятно удивлена мощью Тора. Несмотря на отшибленные бока, валькирия согласилась прогуляться по Вальгалле и осмотреть местные шатры. Наверняка там найдется и свободный, который можно занять! Будьте мужественны, сильны и изобретательны как Тор, и тогда любая женщина будет вашей! Ну или станьте богатым, как какой-нибудь Ротшильд – результат будет тот же самый.