Сюжет Savanna King XL

Животные, обитающие в саванне, умом не блещут, в основной своей массе и им просто необходим король, способный управлять глупым социумом! По-крайней мере, жираф и зебра думали именно так. Поскольку место царя всея саванны до сих пор оставалось вакантным, они решили поспорить за особый титул, который все равно оставался невостребованным – так пусть уж кто-нибудь возьмет его и носит с гордостью!

Двое претендентов на звание короля устроили скачки. Шея у жирафа длинная, кровь к мозгу поступает долго – он понял, что условия были, мягко говоря, не равными, когда зебра пришла к финишу первой. Правда, новоявленная царица саванны не долго радовалась, потому как вместо судьи, вручающего кубок победителя, ее встретил лев, которому очень хотелось завтракать. Огромный хищник загрыз самопровозглашенную королеву саванны и спросил у жирафа, приближающегося к финишу, в чем собственно цель состязания.

Лев от души посмеялся, когда услышал, кто претендовал на королевский титул! Он хохотал так громко, что носорог, пасшийся неподалеку, решил узнать, почему так весело. Гигант подошел ко льву и спросил, от чего тот смеется так, что из глаз слезы льются?

Веселящийся хищник поделился хохмой, и носорог тоже заревел во весь голос, правда, через пару минут – сложные предложения, порой, доходили до него очень медленно. Ну это не из-за маленького мозга, а просто надо понять! По крайней мере, носорог объяснял заторможенность восприятия действительности именно так, а не как другие звери, которые называли его тупым и бронелобым идиотом.

Посмеявшись вдоволь, оба призадумались: титул-то действительно не принадлежит никому – может и впрямь пора выбрать короля? Лев и носорог начали спорить, отпихнув жирафа в сторону! Один рычал, другой махал рогом, угрожая нанизать оппонента на него, словно на вертел – так продолжалось битый час. Наконец, лев сорвал голос. Охрипший хищник предложил устроить состязание силы. Жирафу тоже предложили участвовать, смеха ради. Ну а вдруг? Имеет право, почему нет...

Животные встали друг напротив друга, образовав треугольник, и бросились в атаку! Жираф бил копытами носорога, но бронелобому гиганту было решительно наплевать на его потуги. Лев пытался укусить оппонента, но тот всегда поворачивался рогом к нему и один раз хорошенько саданул в бок.

Наконец, разъяренный носорог наподдал жирафу, и тот оставил борьбу, потому как лучше жить без титула, чем со сломанной шеей! Затем он несколько раз саданул льва, и тому пришлось ретироваться. Носорог радостно заревел, провозглашая себя королем, а потом ушел обратно на пастбище.

Лев тут же вернулся и заставил жирафа признать его королем саванны XL, который находится на одну ступеньку выше обычного. Длинношеему было уже все равно, кто будет править саванной, и он согласился. Подарив льву первый титул, жираф ушел щипать верхушки деревьев.

Конечно, носорог узнал про хитрый финт, но было уже поздно. Вот так они и соперничают со львом до сих пор. Формально мохнатый признан королем, но он так и не победил носорога. Впрочем, и бронелобая туша не победила льва. Но он все же посимпатичнее, поэтому пусть будет королем саванны XL.