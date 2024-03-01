Сюжет Gods of Giza

Царица Литрутити никогда не могла похвастаться красотой. Хорошо, что она была аристократкой, иначе родителям пришлось искать для нее слепого или сильно пьющего мужа, которому вообще все равно, как выглядит его супруга. Родители умудрились выдать Литрутити за фараона Муратепа. Впрочем, последнего никто особенно и не спрашивал! Родители обоих детей посчитали брак чрезвычайно выгодными, поэтому будущему правителю и Литрутити пришлось идти по венец со всеми вытекающими последствиями.

В конце концов фараон полюбил свою вторую половинку за внутренний мир, ум и красивую фигуру. Правда Литрутити все равно видела, как муж, порой, разглядывает служанок, вельможных жен и дам. Однажды царице все это надоело! Она решила стать самой красивой женщиной в Египте, во что бы то ни стало!

Литрутити приказала слугам найти ведьму, занимающуюся черной магией, которая способна исправить, досадные упущения матушки-природы. Не прошло и дня, как во дворец привели старую сгорбленную колдунью, украшенную татуировками и косящую левым глазом. Осмотрев царицу, ведьма заявила, мол, все решаемо и исправляемо, лишь было желание и деньги. Как говорится, магическая хирургия может сделать модель и из ослицы, так что Литрутити вообще не о чем беспокоиться!

Ведьме отвели помещение и предоставили все необходимые ингредиенты для снадобья. Закончив черное дело, старуха принесла царице волшебную мазь, которой следовало натереть лицо. Литрутити исполнила наказ ведьмы, и изъяны внешности, которые мучали ее всю жизнь, исчезли, словно их никогда и не было!

Велев наградить старуху алмазами, царица поспешила к фараону, собираясь сделать супругу приятный сюрприз. Сначала Муратеп не узнал свою благоверную, а когда понял, кто перед ним, пришел в дикий восторг!

Но этим дело не кончилось. Литрутити решила вплотную заняться черной магией, увидев, насколько та может быть полезной. Азы знаний ей передала старуха, а остальное она подчерпнула из редких книг, которые могла беспрепятственно достать, будучи царицей. Золота в казне хранилось хоть отбавляй, и царица была в состоянии купить все, что угодно...

Вскоре Литрутити научилась зачаровывать оружие с помощью темных сил. Войска фараона превратились в армию тьмы, которая могла уничтожить любое живое войско. Через некоторое время Литрутити научилась оживлять мертвых, и теперь войско Муратепа состояло из ходячих трупов, по-крайней мере, отчасти.

Живые войны пришли в ужас от таких «братьев по оружию». Фараон тоже был не в восторге, хотя и осознавал определенную выгоду от бессмертных солдат, которым ничего не нужно, кроме приказа господина. И все же Муратеп запретил супруг заниматься колдовством, догадываясь, что магия приведет их всех куда-нибудь к Сету.

Литрутити заперлась в своих покоях и наложили печать, чтобы ни одна живая душа не могла войти и помешать ей. Фараон приказал страже выломать двери, но, увы, воины даже не смогли приблизиться к входу в опочивальню.

Муратеп просил жрецов позвать на помощь всех известных им богов, которые могли бы остановить Литрутити, обезумевшую от колдовства. На помощь пришли Гор и Анубис. Они лично снизошли до общения с фараоном, который рассказал им о беде, постигшей его дом.

Боги беспрепятственно вошли в покои, опечатанные магией. Лишив царицу магических способностей, они уничтожили книги, артефакты и разные колдовские принадлежности. В то же мгновение мертвые воины в египетской армии пали, а зачарованное оружие живых снова превратилось в обычное.

Фараон очень радовался исчезновению черной магии. Правда, действие заклинания, изменившего внешность Литрутити тоже закончилось, но это не беда... раньше же как-то жили и весьма неплохо!