Сюжет Wu Xing

В одном далеком-далеком городке, находившемся в отдаленной китайской провинции, жили два мага, которые изучали заклинания стихий. Первого звали – Си Лу, а второго – Кун Ту. Маги был друзьями просто не разлей вода! О них даже поползли слухи, мол, дружба эта особенная, однако в гнусных сплетнях было столько же правды, сколько и в речах чиновников, претендующих на трон наместника провинции.

Си Лу и Кун Ту умели обращаться с огнем, черпали силу из земли и воды, обуздали металл, устанавливали связь с деревьями – они были мастерами своего дела! Однажды дочь одного зажиточного горожанина слегла от неизвестной болезни. Лекари давали ей самые лучшие снадобья, однако все лекарства оказались бесполезными.

Отец девушки отправился к магам просить помощи. Он пришел в дом Си Лу, и рассказал о том, что случилось с его дочерью. Маг покачал головой и поинтересовался, не распускал ли тот сплетни о нем и о Кун Ту? Тот честно отвечал, что никогда не сомневался в чистоте их дружбы. Си Лу кивнул, и они вместе отправились к его товарищу.

Им повезло застать Кун Ту дома – тот как раз упражнялся в заклинаниях! Маг выслушал горожанина и задал ему тот же самый вопрос, внимательно посмотрев в глаза. Отец больной девушки снова подтвердил, что никогда не распускал сплетен о двух лучших друзьях. Кун Ту удовлетворенно кивнул и, все трое отправились в дом просящего о помощи.

Они застали девушку, лежащую в горячечном бреду. Си Лу провел магическую диагностику и обнаружил духа Пьяной обезьяны, который вселяется в молодых людей после бурных посиделок. Кун Ту знал несколько заклинаний, изгонявших магическое создание, способное убить одержимого за пару недель. Он произнес волшебные слова, и дух вышел наружу, а потом исчез, обругав мага грубо и нецензурно.

Едва красавица открыла глаза, оба мага влюбились в нее. На следующий день они снова пришли к ней и признались в любви, причем сделали это одновременно. Девушка была согласна выбрать кого-то одного, потому как принцип шведской семьи ей совсем не нравился.

И тут маги начали выяснять отношения, пытаясь доказать друг другу, кто должен стать супругом красавицы. Слово за слово, и магические заряды полетели туда-сюда! Хорошо, что хоть случайные прохожие не пострадали…

Маги использовали силу огня и воды, поэтому одна половина района сгорела, а вторую – смыло к чертовой матушке! Земля разверзалась, поглощая целые улицы, корни деревьев протыкали все, до чего могли дотянуться, а железо просто меняло форму, потому что управляться с ним и так очень сложно, тем более, силы магов были на пределе…

Стоило только Кун Ту отвлечься всего на миг, как Си Лу швырнул огненный шар ему прямо в лоб! Его товарищ мгновенно сгорел, не успев вымолвить ни слова. Лишь перед самой смертью он успел взмахнуть рукой и воззвать к силам природы – корни деревьев тотчас проткнули Си Лу насквозь! Оба мага почти одновременно испустили дух и оставили бренный мир.

Кун Ту и Си Лу похоронили в братской могиле. Их возлюбленная поплакала для вида, а потом благополучно забыла о трагической дуэли, благо подруги, приятели и дух зеленого дракона, обитающий там, где есть алкоголь, очень этому способствовали.