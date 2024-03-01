Сюжет Temple of Luxor

Анубис, как обычно, распределял души умерших, определяя, кого в рай, а кто – добро пожаловать к Сету, да там и оставайся! В последнее время работы у него капитально прибавилось. Анубис сидел на троне и пытался припомнить, что там сейчас у смертных: война, мор, фараон сошел с ума? Да вроде бы ничего такого! Даже фараон – и тот абсолютно нормален, по-крайней мере, был таковым последние несколько десятилетий.

Тем временем, поток смертных увеличивался. Впервые за многие века Анубис притомился и ушел на технический перерыв. Во время паузы, он воззвал к Гору – возможно, покровитель людей в курсе происходящего и просветит его! Сын Осириса ответил, что сам не знает, потому как отец запретил ему общаться со смертными в ближайшие сто лет из-за какой-то интрижки со смертной девой…

В общем, Анубис не стал слушать прообраз мексиканского сериала, а просто попросил Гора разузнать, почему людей умирает гораздо больше, чем обычно. Они договорились встретиться в одном из храма Луксора после захода солнца и обсудить ситуацию с резко возросшей смертностью.

В оговоренный час Анубис прибыл на место встречи – там его уже ждали Гор и Себек. Последнего смертные почитали как бога Нила, благодаря которому река существовала и успешно разливалась. Собравшиеся поприветствовали друг друга, и Гор попросил Себека, рассказать, что происходит. «Крокодил» вздохнул и начал издалека…

Оказалось, сам великий Ра обиделся на смертных, которые в последнее время как-то совсем отбились от рук! На ритуальные жертвы берут едва живой скот, которому итак на днях умирать, молятся редко, уважения не имеют ни капельки, да и вообще, считают, будто мир этот существует благодаря людям. Некоторые и вовсе стали называть богов выдумкой – каково?!

Раздосадованный Ра наложил на Нил страшное проклятие! Река обмелела, а кое-где и вовсе пересохла. У смертных начались проблемы с водой – в отдаленных областях страны крестьяне пытались орошать поля хотя бы по-пионерски, но, конечно, способ этот был очень сомнительной альтернативой водам великого Нила.

Из-за нехватки воды урожая удалось получить с мизинец, если не меньше. Начался голод, обернувшийся массовым помором. Себек пытался поддерживать Нил в должном состоянии, как мог, однако что обычный бог способен сделать против воли Амон-Ра?! Собственно, ничего…

Анубис тут же смекнул: единственный способ облегчить себе работу – умилостивить верховного бога! Да только как это сделать? Разве что спросить у самого мудрого…

Анубис поделился своими соображениями с остальными, и трое богов одновременно воззвали к Тоту. Он откликнулся на зов и выслушал божественных собратьев.

Бог мудрости согласился помочь – ему были известны ритуалы, которыми можно вернуть милость Ра. Взамен повелитель мудрости потребовал переделать это храм Луксора в его честь. Разумеется, остальные были согласны на все…

Боги ударили по рукам и исчезли. На следующий день Тот явился верховному жрецу египтян и объяснил, что нужно сделать для снятие божественного проклятия. И заодно напомнил людям, кто хозяин мироздания, и кому следует прислуживать, рассчитывая на милость свыше.

Люди исправили свои ошибки. Нил вновь наполнился водой, и египтяне снова собирали по три урожая в году. А тот самый храм Луксора до сих пор содержит в себе огромное количество магической силы – как-никак в нем побывало сразу четыре великих бога! Многие люди пытались найти это место… возможно, вам повезет!