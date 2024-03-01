Сюжет Reindeer Wild Win XL

Король Рольф Великий сидел на троне, схватившись за голову! Повелитель не знал, что теперь делать... его «скипетр» лежал мертвым грузом, и это был чрезвычайно печальный факт! Королевский лекарь ничего не мог поделать с досадной проблемой. Дворцовый маг тоже оказался бессилен, да и первый советник ума не мог приложить, как вернуть «скипетру» утраченную возможность обрести твердость, когда этого требуют обстоятельства.

Королева тихонько рыдала, закрыв лицо руками; служанки, до которых уже дошло пренеприятное известие, удрученно вздыхали, а лекарь предлагал его величеству разные микстуры. Каждый раз, осушая стеклянный пузырек, Рольф Великий надеялся, что это то самое снадобье, однако все достижения современной медицины оказались бессильны против его хвори.

Придворный маг пробовал разные заклинания, надеясь на чудодейственную силу волшебства. Увы, его манипуляции оказались совершенно бесполезными. Вздохнув, он констатировал: волшебство бессильно...

Маг короля Рольфа Великого предложил последнее средство – поймать волшебного северного оленя! Согласно легенде, если изловить этого зверя живьем, то он будет слезно умолять отпустить его на свободу, и пообещает исполнить за это одно желание. То есть, гипотетически вылечить короля вполне возможно! Другое дело, как поймать северного оленя живым?

Благородный рогоносец обитает в лесах, которые находятся у подножия Белых гор. Это самое настоящее царство холода и снега, в котором зима никогда не заканчивается! Волшебный северный олень хитер – многие пытались поймать его, однако удавалось это лишь единицам. Впрочем, король не собирался доверять столь ответственную задачу абы кому, и приказал отправить в окрестности Белых гор самых опытных ловчих.

Через пару недель охотники вернулись с пустыми руками. Разгневанный король велел выпороть их плетьми, а расплакавшаяся супруга Рольфа Великого приказала казнить начальников отряда, который не справился с августейшей миссией.

Его величество созвал лучших воителей, имеющих хоть какие-нибудь навыки в охоте на оленей. Разумеется, им была обещана королевская награда! Правда, желающих нашлось немного – кто его знает, что там придет в голову жены Рольфа Великого, если изловить оленя не удастся?! Да и сам король вряд ли погладит по голове тех, кто не сможет оправдать его надежд на выздоровление.

Собственно, из всех кандидатов повелитель выбрал только одного, вернее, трех воительниц, пришедших с севера, которые всегда охотились вместе. Они прекрасно владели луком и оружием ближнего боя. На счету девушек были сотни хищных зверей, которые стали трофеями или жили в замках благородных лордов, заказавших охотницам экзотику себе на потеху.

Выслушав рассказ троицы о собственных достижениях, Рольф Великий доверил им спасение царственного «скипетра» и приказал немедленно отправляться в леса у подножья Белых гор. Девушки прибыли туда через несколько дней. Остановившись в охотничьем домике на берегу озера, они стали придумывать план поимки волшебного оленя. Честно говоря, им не помешает помощник! Зверь хитер, неуловим и лишний человек троице будет очень полезен. Присоединяйтесь к охотницам и пусть вам повезет!