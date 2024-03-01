Сюжет Super Wilds

Миллионы жителей Манхэттена раскрыли от удивления рты, когда с неба упала огромная комета, приземлившаяся в самом центре города! Это оказался космический корабль, из которого вышли трое: двухголовый робот, желеобразный зеленый монстр и злобное создание размером с ребенка, которое сверкало острыми железными зубами – оно напоминало инфернальную буханку хлеба, которая готова мстить всему человеческому роду за миллионы съеденных собратьев! Пришельцы начали расти, и уже через несколько секунд небоскребы были им по пояс.

Двухголовый робот начал стрелять, разрушая здания. Он шагал по городу, разрушая дома, торговые центры, офисы – казалось, пришелец пытается сравнять Манхеттен с землей.! Тем временем, желеобразное зеленое чудовище пожирало людей. Монстр хватал визжащих горожан охапками и отправлял их в бездонную зловонную пасть, словно орешки!

Зловещая буханка хлеба летала там, где прошла смерть, и пожирала человеческие души. Впрочем, живыми людьми это создание тоже не брезговало, правда, из-за сравнительно небольших размеров чудовище заглатывало их по одному, а не как зеленый собрат, уплетающий человечину горстями.

Власти подняли национальную гвардию, спецназ, армию спасения и департамент по защите прав чернокожего населения, потому что ниге... в смысле, афроамериканцев, конечно же, постараются обидеть сильнее, чем белых! Хотя насчет этого зря беспокоились: пришельцы убивали и поедали всех подряд, избегая какой-либо дискриминации, и придерживались максимально корректной позиции в вопросе кулинарных пристрастий.

Чудовища уничтожали солдат, военных, полицию и вообще всех людей, попадавшихся им на пути. В конце концов власти прислали силовиков со всего штата, которым наконец удалось оттеснить монстров обратно к космическому кораблю, правда, все прекрасно понимали – удерживать троих захватчиков долго не получится! Между тем, у властей заканчивались люди, оружие и патроны. Казалось, конец славного города Манхеттен – это вопрос времени...

Хорошо, кто-то догадался взять пробу зеленой слизи, капавшей из пасти желеобразного создания, и отправить на анализ в лабораторию. Возможно, тот же самый человек передал для исследований отвалившийся кусок брони робота и крошки, осыпавшиеся с самого злобного пришельца, который был чертовски похож на буханку.

Ученые провели спектральный анализ полученных материалов. В результате им стали доступны технологии внеземных цивилизаций, которые было решено применить прямо сейчас, потому что времени в обрез – город висит на волоске от гибели!

Данные, полученные благодаря спектральному анализу, прекрасно сочетались с технологиями клонирования и человеческой ДНК. После нехитрых расчетов, ученые смогли запустить процесс создания пятерых супергероев, обладающих невиданной силой.

Клонирование завершилось как раз в тот момент, когда инопланетные захватчики добили последних солдат и продолжили уничтожать Манхеттен. Внезапно возникла проблема: супергерои оказались частично дееспособными, несмотря на обладание могущественной силой! Сами они ни черта не соображают... им нужен кто-то готовый взять на себя руководство операцией по спасению мира от злобных гостей из далекого космоса. Может быть, вы попробуете? Если все получится, то власти города отблагодарят вас по-царски!