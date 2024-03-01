Ghost Huntin
Видеообзор
DEMO

Обзор Ghost Huntin

Количество линий
Количество линий: 1024
RTP
RTP: 91%-96%
Max Win
Max Win: X4000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Ghost Huntin

Майк охотился за приведениями, которые периодически вылезают в наш мир из загробной реальности. Некоторые из этих ребят совершенно безобидны – они просто болтаются туда-сюда и никак себя не обнаруживают. Другие, наоборот, не стесняются публичности, но, в целом, не являются враждебными. Последние же бывают самыми разными!

Чаще всего люди сталкиваются с полтергейстами. Ну, вы знаете, это когда в доме будто бы появляется невидимый пьяный дебошир, который разбрасывает все, до чего сможет дотянуться. Иногда полтергейсты превращаются в большую проблему! Майку не раз приходилось сталкиваться с этими приведениями. Правда, для профессионального охотника они не представляют особой угрозы, даже самые буйные. Всего-то и нужно включить сканер, да найти чертовщину, которая тут проказничает и портит людям жизнь.

Но иногда Майку встречались напасти похуже полтергейстов! Это были не какие-нибудь слабенькие сгустки эктоплазмы, которые только и могут что делать страшные рожи, да завывать, словно ветер в глубоком ущелье! Опасные приведения представляли серьезную угрозу для людей, тем более, некоторые из них были в состоянии материализоваться и сомкнуть ледяные пальцы на чьей-нибудь шее. Шансов вырваться из таких объятий у обычного человека практически нет...

Некоторые призраки, завидев охотника, начинали стрелять зарядами эктоплазмы. Довольно опасная штука, особенно концентрированная! Несколько зарядов могут нанести человеку серьезные раны и даже отправить в больницу или и вовсе на кладбище, если нападает древнее приведение, копившее силу столетиями. Майк умело отстреливался из своего бластера, пока призрак не становился достаточно слабым для аннигиляции с помощью ловушки. Порой на месте появления гостя из потусторонней реальности разворачивались такие перестрелки, каких не видели бывалые копы!

И вот Майка снова вызвали. Он сидел в своем офисе и уже собирался идти домой, как вдруг телефон взорвался неприятным треском встроенного звонка. Майк взял трубку и выслушал дрожащий голос на другом конце провода – в Гарлеме опять творилось что-то неладное! Нет, дело вовсе не в разгуле преступности, торговле запрещенными веществами и прочих проблемах, которые были в этом районе испокон веков. Туда опять пожаловал призрак и, скорее всего, черный, а это значило только одно – бесплотное создание обязательно устроит три вагона проблем всем вокруг...

Майк выехал на вызов. Беда дала о себе знать на старом заброшенном складе, на котором тусовались разве что бомжи, да наркоманы. Очевидно, кто-то из погибших ребят вернулся к своим после смерти, правда, кореша оказались не очень-то рады возвращенцу. Тем более, тот тип, который вызвал Майка, сообщил о двух жертвах!

Охотник вышел из машины неподалеку от склада. Разумеется, он не собирался ломиться через главный вход! Майк хотел зайти с тыла и исследовать обстановку, прежде чем бросаться грудью на амбразуру. Надо понимать, что охотник – это, в первую очередь, хитрый тактик и разведчик, а не идиот, который несется вперед с пушкой наперевес!

На первый взгляд могло показаться, что все спокойно. Кругом стояла такая кристально-чистая тишина, которую можно услышать лишь в гробу. Но Майк знал – это затишье перед бурей! Видимо, призрак почувствовал неладное и специально затаился, ожидая удобной возможности нанести удар. Вы можете поохотиться за приведением вместе с Майком – вас ждет незабываемое приключение!

Провайдер
1x2 Gaming
1x2 Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker