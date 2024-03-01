Сюжет Golden Glyph 3

Коннор отправился на поиски золотого глифа, с помощью которого фараон Симинутри III создавал золото и драгоценности. К сожалению, добраться до забытого храма удалось только ему – остальные члены экспедиции погибли в пустыне от жажды. Коннор вошел внутрь и обнаружил странный механизм, наполненный магической энергией.

Отважный искатель приключений несколько часов пытался понять, как работает мозаика. Наконец, ему удалось понять логику создателя необычного механизма и открыть ворота, ведущие в глубь храма.

Внизу Коннор очень кстати обнаружил подземный источник, поэтому его смерть от жажды была перенесена на неопределенный срок. Разумеется, он наполнил флягу, прежде чем продолжил спускаться.

Вскоре искатель приключений оказался в пирамиде, которая находилась глубоко под песками. В первом же зале Коннор наткнулся на россыпь золотых монет и драгоценных камней. Он шел по коридору, удивляясь как много здесь сокровищ, которых обычному человеку могло бы хватить на две роскошных жизни, если не больше!

В следующем зале гость древней пирамиды обнаружил саркофаг. Разумеется, ему захотелось открыть его и взглянуть на легендарного Симинутри III или, по-крайней мерен на то, что от него осталось. Приоткрыв саркофаг, Коннор закричал и, запнувшись, упал в кучу золотых монет, до смерти перепугавшись приветливой улыбки, сиявшей на забинтованной физиономии.

К счастью, Симинутри III вовсе не собирался нападать на гостя своей обители. Мумия лишь поинтересовалась, какого Сета живой забыл в ее доме? Когда Коннор перестал заикаться, они наконец познакомились.

Оказалось, Симинутри III не пустили в рай для фараонов, потому что он в последние годы своего правления казнил трех евнухов ради прихоти супруги. Сам Ра, прознав об отвратительном поступке, запретил пускать правителя в рай! Кто же знал, что отец всех богов покровительствует евнухам…

Симинутри III вздохнул, поправил бинты, и расстроил Коннора, заявив, что золотого глифа у него больше нет. Магическую реликвию, которая когда-то принадлежала ему, забрали слуги Гора и отнесли ее в рай фараонов. Когда они уходили, то забыли закрыть портал в место, где можно наслаждаться блаженством всю оставшуюся вечность. Увы, Симинутри III не смог войти в него, потому что проклятие Ра мешало ему даже ступить на райскую землю.

Коннор сразу смекнул, как быть дальше! Конечно, судьба не сделала его фараоном, однако почему бы не заскочить в рай ненадолго? Одна нога здесь – другая там! Кто знает, может быть, ему удастся найти артефакты поинтереснее золотого глифа!

Мумия проводила Коннора по коридорам и показала волшебный портал, пожелав удачи с некоторой завистью в голосе. Так наш герой стал первым человеком, которому удалось проникнуть в рай для фараонов!

На той стороне было полно пирамид и храмов. Среди обитателей рая, гуляющих по улицам, Коннор узнал первых лиц Древнего Египта: Тутанхамона, Клеопатру, Хатшепсут и других правителей, которые тысячи лет назад восседали на троне колыбели цивилизации.

И тут непрошенного гостя заметил сам Осирис! Разгневавшийся бог тут же вернул Коннора обратно в наш мир закрыл портал! Наверняка теперь нерадивым прислужникам Гора как следует попадет…

Искателю приключений ничего больше не оставалось, кроме как набить карманы сокровищами, да убираться восвояси. Разумеется, Коннор запомнил, где находится забытый храм, чтобы вернуться сюда за остальным богатством Симинутри III…