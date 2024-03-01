Сюжет Grizzly Strike Hold and Win

Олень молча стоял и пялился на светящийся след когтистой лапы, который неизвестный зверь оставил на камне. Он никак не мог понять, чья это лапа? А ответ на животрепещущий вопрос имел первостепенную важность для животных, которые относятся не столько к хищникам, сколько их еде. След означал только одно – в лесу появился новый зверь, которого судя по размерам когтей, стоило обходить стороной. Попадешься такому и все – был ты благородный олень, а стал быстрый завтрак...

Мимо проходил бизон, потрясая косматой головой. Заметив оленя, смотревшего на зловещую находку с умным видом, он направился к нему и спросил, что, собственно, происходит. Впрочем, бизон и сам застыл в раздумьях, когда увидел светящийся след на камне. Это были острые и глубокие когти! Бизон не был оленем, поэтому сразу сообразил, что они должны быть невероятно крепкими...

Двое травоядных стояли и смотрели на след зверя, который, по всей видимости, мог претендовать на почетное звание хозяина леса. Олень поинтересовался, не знает ли его товарищ, кто мог сделать такое, да еще и на камне. Бизон понятия не имел, однако предложил найти кого-нибудь из хищников размером поменьше, чтобы проконсультироваться, так сказать, с экспертом.

И тут на ближайшем дереве заурчала пума! Олень и бизон тут же обернулись на звук и попросили хищницу взглянуть на след. Пума нехотя слезла, виляя хвостом, и уставилась на светящиеся борозды, рассекавшие камень. Судя по тому, как у нее задергался глаз, след оставил кто-то по-настоящему серьезный, кого определенно стоило опасаться. Пума заявила, что она даже представить не может, что это за монстр такой поцарапал камень, как дерево.

И тут троица, пытавшаяся докопаться до истины, услышала, как где-то на западе начали падать деревья. Вдалеке послышался медвежий рев и через несколько мгновений из кустов вывалился гризли! Все заметили, что в отличие от большинства своих собратьев, этот передвигается невероятно быстро и ловко, к тому же, из его лап торчали огромные светящиеся когти. Медведь, увидев свой собственный след, который вызвал у остальных столько интереса, одним ударом разрезал камень, словно это кусок масла, а не глыба, пролежавшая тут сотню лет, если не больше. Олень, медведь и пума разом притихли!

Разумеется, гризли не отказал себе в удовольствии похвастаться, как ему удалось заполучить такой «апгрейд»: далеко в лесу медведь отыскал странный золотой камень, который исполнял желания. Он хотел расколоть его, веселья ради, но тот заговорил человеческим голосом и предложил сделку века, лишь бы огромный хищник убрался и оставил его в покое. Медведь запросил когти, крепче которых ничего нет в этом мире, и быстроту ветра.

Камень, чем бы он на самом деле ни был, не соврал. Гризли превратился в настоящую машину для убийства, от которой нет спасения... кроме, может быть, ружья и пули, выпущенной прямо в буйную голову. Жаль, что хозяин леса не попросил вылечить себя от топографического кретинизма, потому как теперь он не мог вспомнить, где лежит тот камень, хоть убей! Впрочем, вы все равно можете прогуляться по лесу прямо сейчас и попробовать найти этого исполнителя желаний – возьмите его в руки и попросите исполнить любую мечту!